律師拋證據酸顏家「欠1.8億真本事」！下秒PO不同意變消波塊聲明

▲顏清標被爆欠債1.8億脫產擺爛。（圖／記者李忠憲攝）



記者黃可昀／綜合報導

顏清標一家被爆出欠銀行1.8億還脫產賴帳，更霸佔法拍屋當成服務處。知名律師林智群指出，每個繳房貸的人也都算是欠銀行錢，不過顏清標只提供4筆共960萬的不動產當擔保，就能借到1.8億元，「這就是他的本事了」，隨後更發表一篇「不同意變成消波塊」聲明，引起外界關注。

資深媒體人周玉蔻日前在臉書爆料，顏清標欠債6000萬長達10年都沒還，還用脫產的方式來擺爛，兒子顏寬恒更打著顏家招牌「霸佔法拍屋」，她貼文也附上法院公告來佐證，直指位於沙鹿的這間4層樓透天原屬顏家，但沒按時付利息遭到銀行法拍，顏家卻占著房子當服務處不肯搬離，逼得法院無法點交3度流標。

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林智群律師今天（9）在臉書指出，依照顏清標立委任內的財產申報資料，欠債高達1.8億元，但「欠銀行錢不是罪惡，這裡一堆人繳房貸的，也是欠銀行錢啊！」令他比較訝異的是，顏清標當年只提供4筆不動產（鑑定價960萬）當作擔保，就能借到1.8億元，這確實是顏家的本事，「房子裡面還有兒子服務處占用，法院還沒辦法點交，這就是專業！」

▲剛PO完顏家欠1.8億的貼文隨即發表聲明。（圖／翻攝自林智群律師臉書）



貼文曝光1小時林智群又隨即PO文表示，「本人不同意變成消波塊，特此聲明。」底下留言紛紛指出，「現在流行水餃餡…」、「那你是喜歡豬肉高麗菜呢？還是韭菜高麗菜呢？」、「可以請顏董開班授課嗎」、「不敢留言」、「能欠債就是本事了，沒本事銀行還不敢讓你欠」、「中部粽危機」、「律師真勇者」。