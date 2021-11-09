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顏清標挨批欠債1.8億脫產擺爛　鄉民酸7字掀兩派論戰

記者黃翊婷／綜合報導

台中第二選區立委補選民進黨派出林靜儀參選，而顏寬恒至今仍未正式表態。資深媒體人周玉蔻近日砲火猛烈，直指顏家欠債6000萬長達10年，脫產不還，接著有媒體指出顏清標的債務高達1.8億元；消息傳開後在PTT掀起正反意見熱議，有一派人認為欠債就應該還錢，另一派人則以「國家機器動起來」調侃根本是在帶風向。

▲▼針對周玉蔻表示要讓大甲媽自由，鎮瀾宮董事長顏清標31日出面回應了。（圖／記者白珈陽攝）

▲針對周玉蔻要求讓大甲媽自由，顏清標（第一排中間白衣者）曾出面回應。（圖／記者白珈陽攝）

周玉蔻6日在臉書指控，顏清標欠錢6000萬10年不還，又用脫產方式逃避債主依法申請台中地方法院強制執行，這種行徑自稱大甲媽信徒，是汙衊神明，「鎮瀾宮董事長幹這種不光明正大的勾當，鎮瀾宮背上罵名，情何以堪！顏淸標早日覺醒吧！退出鎮瀾宮，遠離政壇，還台中民主清白！」

接著，周玉蔻8日再度發文表示，顏寬恒年纪輕輕幫著冬瓜爸脫產不還債，是怎麼樣不誠實、信用破產、人格扭曲，欠債10年、脫產不還，比「肇事逃逸」還惡劣沒廉恥100倍，陳柏惟至少賠錢道歉得到當事人諒解了，「你們顏寬恒父子咧？選立委？真敢啊！」

顏清標欠1.8億挨批脫產擺爛，鄉民討論。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

▲周玉蔻PO文指控顏家欠錢不還，還脫產擺爛。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

顏家欠債一事傳開後，《三立新聞》報導指出，顏清標財產申報欠債1.8億元。不過，民眾對於這件事的反應卻很兩極，相關報導被轉分享到PTT八卦板，有一派網友覺得現代人或多或少都扛有債務，顏家的事在這個時間點爆出來，很像是在帶風向，「哇！國家機器動起來了」、「黑顏產業鏈來了」、「誰沒欠銀行錢的站出來啊」、「奇怪，欠債很嚴重嗎？為了選舉什麼都能黑」。

而另一派網友則認為欠債本來就應該還錢，並非針對特定人，「哇靠，欠債還錢不是天公地道嗎」、「麻煩派個正常人出來補選吧」、「欠錢不還真噁心」、「太扯，不用還錢的嗎」、「國民黨還是換人選吧！顏家已經臭了」。

▼網友討論。（圖／翻攝自PTT）

顏清標欠1.8億挨批脫產擺爛，鄉民討論。（圖／翻攝自PTT）

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