秀泰影城遭駭取個資90人挨詐　他接「客服電話」8小時被騙114萬

記者張君豪／台北報導

知名秀泰影城網路訂票系統疑似遭到駭客入侵盜取個資！11月初北市1名40歲林先生，在家中接到一通自稱該影城客服來電告知，因「會員系統設定錯誤」致會員帳號誤訂20張電影票，將從綁定的信用卡扣款，對方聲稱會幫忙轉接銀行端操作取消扣款，林姓被害人一時不察，依對方指示操作網銀、ATM，在8小時內轉帳20多筆，後來才驚覺遭詐騙報警求助，但已匯出114萬元。刑事局8日中午針對此案提出預警。

▲刑事局對秀泰影城個資外洩導致民眾遭詐騙案說明防範措施。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局預防科偵查員樓一慧針對秀泰影城個資外洩導致民眾遭詐騙案說明防範措施。（圖／記者張君豪翻攝）

根據165反詐騙諮詢專線統計，秀泰影城個資疑似外洩、遭詐騙集團誘騙民眾利用網路銀行或ATM取消設定之詐騙案件，自今年10月起至11月7日止，全台警方已接獲近90件民眾反映、或遭詐騙報警求助案例。

▲刑事局預防科對秀泰影城個資外洩導致民眾遭詐騙案說明防範措施。（圖／記者張君豪翻攝）



刑事局指出：這些詐騙案例常見話術為「設定成高級會員」需扣繳會費、系統出錯「訂成團體票券」、誤設「自動儲值」萬元儲值金、「誤刷信用卡」需辦理退費，以及「資料與其他會員搞混」需重新設定等。

詐騙集團利用民眾深怕遭額外扣款焦慮心情，假冒影城客服、銀行客服誘騙民眾操作網銀、ATM解除設定，實際上教唆民眾利用匯款功能，將自己帳戶現金轉到詐騙集團指定人頭戶。

刑事局強調，此類手法就是傳統「解除分期付款」詐騙，目前已連絡該影城業者加強會員資料防護，要求業者於官方網站、訂票系統通路提醒民眾慎防遭詐。

警方說：民眾如接獲類來電切勿相信，ATM無法解除任何扣款設定，這些都是詐騙集團的慣用話術，民眾可自行撥打業者客服專線反查，也可撥打165反詐騙諮詢專線詢問，拒絕配合對方操作網銀、ATM才能遏止類似詐騙再度發生。

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