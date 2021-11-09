SpaceX太空船成功返回地球！4太空人「驚險回家」　降落墨西哥灣

▲4名太空人成功返回地球。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

太空探險公司SpaceX的太空船「飛龍號」（Crew Dragon）結束了為期半年的太空任務，4名參與國際太空站（ISS）「飛-2」（Crew-2）任務的太空人於美東時間8日下午10時33分成功降落在美國佛州彭薩科拉附近的墨西哥灣海面上，太空人在出任務的過程中，由於推進器點火錯誤，導致國際太空站2度偏離軌道。

根據《華盛頓郵報》，太空船飛龍號在離開軌道實驗室8個多小時後，在4個大型主降落傘的協助下，透過減低下降速度，最後於晚間10時33分輕輕濺落在墨西哥灣的海面上，包括指揮官金布羅（Shane Kimbrough）、飛行員麥克阿瑟（Megan McArthur）等2名美籍太空人，以及法籍太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）與代表日本太空總署的日籍太空人星出彰彥（Akihiko Hoshide）皆成功生還。

▲▼SpaceX太空船「飛龍號」降落在墨西哥灣海域。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，上述4名太空人原本今年4月前往國際太空站執行耗時199天的任務，然而此次返航的時間正值人類太空飛行的繁忙期，SpaceX計畫周三（10日）將另外4名太空人送上太空站，原本任務表訂上周發射，但由於天氣因素、以及一名太空人生病而被迫延遲，不過美國NASA並未透露是哪個太空人生病、也未解釋是生何種病，僅證實並非為新冠肺炎。

另外，飛龍號降落時，一度傳出其他一個主降落傘的充氣速度比其他3個還慢，不過SpaceX工作人員證實，其充氣速度屬於正常範圍。

在太空船飛龍號降至水面後，指揮官金布羅透過無線通訊向中央控制團隊表示，「能夠回到地球真是太棒了！」，而他上周曾告訴記者，「地面團隊真的是竭盡心力，確保我們能盡可能處於安全的姿勢，其實我們一直待在太空艙裡，以防發生什麼糟糕的事情，如果真的有必要，我想我們已做好離開的準備。」

據悉，飛龍號在太空站執行任務期間，太空人們進行300多項實驗，其中還參加4次太空出艙活動（spacewalks），而在8個多小時的回程上也相當緊張，因為太空艙在穿過大氣層時須承受3500度華氏的高溫（攝氏1926.67度），太空艙一度被火焰吞噬，而SpaceX也在最近一次飛行中發現故障，因此要求太空人們在返航時不能使用廁所。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast