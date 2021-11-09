9公尺灰鯨「舌頭被扯下」瞬間染紅海水！遭虎鯨圍攻　恐怖畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

美國加州海岸出現一幕駭人景象，一頭身長30英尺（約9公尺）的灰鯨遭5頭虎鯨攻擊，儘管牠激烈抵抗搏鬥，舌頭卻遭扯下來，瞬間染紅海水，隨後沉入水下溺斃，過程都被無人機拍攝下來。

《太陽報》報導，賞鯨旅行社「蒙特利灣賞鯨團」（Monterey Bay Whale Watch）於2019年4月捕捉到上述畫面，最近再度引發熱議。他們表示，那5頭虎鯨將形單影隻的灰鯨團團圍住，逐一上前打鬥，最後讓對手死去。

▲灰鯨遭虎鯨攻擊，舌頭遭扯下，瞬間染紅海水。（圖／翻攝自YouTube／Nature Is Life）



2020年，南非開普敦海岸也發生類似事件，有人拍攝到，一頭身長約33英尺（約10公尺）、但健康狀況欠佳的大翅鯨遭大白鯊「戰略性捕殺」。海洋生物學家強森（Ryan Johnson）看完影片後表示，那頭鯊魚第一次攻擊就瞄準鯨魚脆弱的尾巴，「這隻鯊魚很有策略，毫不猶豫，牠好像都知道該怎麼做。」

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