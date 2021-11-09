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新冠口服藥將問世！　專家提「1關鍵」警告：不能取代疫苗

▲▼美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

▲ 默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠默沙東（美加稱Merck，其他地區稱MSD）及輝瑞/BNT所研發的新冠口服藥已被證明，及早服用可顯著緩解新冠肺炎最糟後果。但專家警告因此對打疫苗抱持猶豫態度的民眾，勿將口服藥療效與疫苗的預防效果搞混。

美國凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）民調顯示，儘管72%美國成人已接種一劑新冠疫苗，但疫苗接種速度逐漸下降，因為美國政黨在疫苗價值及安全性上意見不一。企業主、州政府及總統拜登政府強制接種的政策雖有效提升接種劑量，卻也使爭議加劇。

部分疾病專家擔心，新冠口服藥問世可能進一步阻礙疫苗推廣。紐約市立大學公衛學院對3000名美國公民進行調查，初步結果顯示，這些藥物可能「阻礙使人們接種疫苗的努力」。負責這項研究的公衛傳播專家拉贊（Scott Ratzan）說明，1/8受訪者寧願接受藥物治療，也不願接種疫苗，「這是個很高的數字。」

▲▼南韓一名男性接種輝瑞疫苗2周後，肝腎嚴重壞死、肺部積水。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 專家擔心，口服藥問世可能阻礙疫苗推廣。（圖／達志影像／美聯社）

美國疫苗製造商輝瑞5日表示，該公司研發的實驗性抗病毒藥物Paxlovid能將高風險族群因染疫住院及死亡的風險降低89%。默沙東及其合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics LP則於10月1日宣布，口服抗病毒藥物Molnupiravir使住院及死亡風險銳減一半，本月4日獲英國藥物及保健產品管理局（MHRA）有條件批准。這二種藥物皆有待美國監管機構授權，最快可能12月上市。

不過，疫苗專家、貝勒醫學院分子病毒學及微生物學教授霍特茲（Peter Hotez）指出，完全依賴抗病毒藥物就像擲骰子。《路透社》近期為此採訪6名傳染病專家，他們同樣對這種有效的新療法滿懷期待，但也認為這不能取代疫苗。

美國政府針對退伍軍人進行的研究顯示，即便是面對高傳染性Delta變異株，輝瑞/BNT疫苗依然有效，能將住院風險降低86.8%。未接種族群一旦染疫，則須注射單株抗體藥物進行治療。

喬治華盛頓大學急診醫師、公衛教授莉安娜．溫（Leana Wen）表示，輝瑞捎來一個好消息，但口服藥將與疫苗並進，而非取代疫苗。輝瑞執行長博爾拉 （Albert Bourla）也向《路透社》指出，選擇不接種疫苗「將是個悲劇性的錯誤」，因為口服藥「是療法，是為不幸生病的人所準備，這不該成為不保護自己並將自己、家人與社會置於危險之中的理由。」

▲▼輝瑞BNT、嬌生、AZ、Sputnik疫苗示意圖。（圖／路透）

▲ 專家提醒，不該將疫苗預防效果與藥物療效搞混。（圖／路透）

專家說明，不該依賴新藥物的首要關鍵是，阻止病毒在體內複製的抗病毒藥物必須在疾病初期一段非常短暫的期間服用。

新冠肺炎分為許多不同階段，第一階段時病毒會在體內迅速複製，但病毒最嚴重的影響大多發生在第二階段。非營利組織Just Human Productions執行長、傳染病專家岡德（Celine Gounder）說明，第二階段時病毒複製會引發免疫反應缺陷，「一旦出現呼吸急促或其他可能導致住院的症狀，便已處於免疫功能失調階段」，此時服用抗病毒用物實際上不會有太多益處。

霍特茲也坦言，及早治療可能具有挑戰性，因為病毒從複製階段過渡到炎症階段的速度因人而異，「有些人可能較快發生，有些人則較晚」，許多患者在染疫初期感覺狀況良好，卻沒有意識到血氧正在下降，這也是炎症階段開始的跡象之一，「多數情況下，當你意識到自己生病時都已經太遲了。」

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