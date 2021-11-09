貝佐斯吃醋了！女友「緊貼李奧納多」雙眼愛心狂冒　影片網路瘋傳

▲貝佐斯女友「緊貼李奧納多」雙眼狂冒愛心，貝佐斯被忽略在一旁。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

就算目前是全球排名第二的富豪，在好萊摀明星雲集的場合，也有可能踢到鐵板。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和主播女友桑契斯日前參加一場慈善晚宴時，巧遇好萊塢男神李奧納多。從推特上曝光的影片可以看到，桑契斯眼睛直勾勾地盯著李奧納多看，完全無視身旁的富豪男友，這也讓貝佐斯發文自嘲。

So we see Leonardo DiCaprio is trending Here's our original video from @marcmalkin of DiCaprio chatting with Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez at the LACMA Art + Film Gala https://t.co/TpKZZjUS3Y pic.twitter.com/s3nkA6rKrk — Variety (@Variety) November 8, 2021

根據《紐約郵報》娛樂版Page Six報導，貝佐斯和桑契斯（Lauren Sanchez）受邀參加洛杉磯郡立美術館 (LACMA) 年度Art+Film Gala慈善晚宴，結果兩人在現場遇到影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）。從推特曝光的影片可以看到，桑契斯整個人緊貼李奧納多，眼神直勾勾地緊盯著他說話，完全無視一旁的富豪男友。

這段影片曝光後，也引發網友議論，雖然李奧納多貴為好萊塢男神，魅力自然不在話下，而且180公分的身高也比貝佐斯多出8公分，但身為目前全球排名第二的富豪，貝佐斯的身家達2030億美元，是身家2.6億美元李奧納多的780倍。

▲全球第二富在推特吃醋回應。（圖／翻攝自推特）



貝佐斯本人也在推特轉發這段影片，並附上一張「懸崖危險」看板的照片表示，「李奧，過來這裡吧，我想要給你看樣東西...。」許多網友也開玩笑表示，「真的是千億身家比不過一張帥臉」、「女友整個人要黏上去了」。

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