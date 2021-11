貝佐斯吃醋了！女友「緊貼李奧納多」雙眼愛心狂冒　影片網路瘋傳

▲貝佐斯女友「緊貼李奧納多」雙眼狂冒愛心,貝佐斯被忽略在一旁。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

就算目前是全球排名第二的富豪,在好萊摀明星雲集的場合,也有可能踢到鐵板。亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)和主播女友桑契斯日前參加一場慈善晚宴時,巧遇好萊塢男神李奧納多。從推特上曝光的影片可以看到,桑契斯眼睛直勾勾地盯著李奧納多看,完全無視身旁的富豪男友,這也讓貝佐斯發文自嘲。

So we see Leonardo DiCaprio is trending Here's our original video from @marcmalkin of DiCaprio chatting with Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez at the LACMA Art + Film Gala https://t.co/TpKZZjUS3Y pic.twitter.com/s3nkA6rKrk