美國放寬陸空入境限制「接機感動相擁」免隔離　5大QA一次看

▲美國8日放寬邊境限制措施，入境旅客在華盛頓杜勒斯國際機場與親友感動重逢。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國政府8日重新放寬「陸、空」邊境管制措施，不僅開放與加拿大、墨西哥接壤的陸地邊境，英國、中國、印度、歐盟多國在內等33個國家的國際旅客1年8個月以來首度得以入境，外國乘客已完整接種疫苗，並附上篩檢陰性證明後才能搭機，入境後無需隔離。

綜合CNN、《華盛頓郵報》報導，美國8日公布的最新入境措施，而台灣等原本入境美國未受限的國家地區，現在也開始適用新規定，外媒就整理了5項重要Q&A須知：

1、所有外國旅客都需要完整接種疫苗，但年齡在18歲以下的兒童不在此限，疫苗接種證明可以是紙本或數位形式。

2、哪些疫苗可以入境美國？

經由美國食藥局（FDA）與世衛組織批准緊急使用的疫苗都在列，並且也接受混打者的接種證明，包含嬌生、輝瑞/BNT、莫德納、AZ、中國國藥、中國科興，以及印度的Covaxin與Covishield。

3、陰性證明有規定時效嗎？

完整接種疫苗的外國旅客須附上，飛機起飛前72小時內的陰性篩檢證明。未滿18歲的未成年者雖然可免接種，但從2歲以上的兒童青少年也同樣需要3天內的陰性證明。

4、美國籍旅客規定？

未接種疫苗的美國籍旅客、開放數量極為有限的未接種外國旅客則必須在1天內進行篩檢，2歲以上的未成年人若與未接種者同行，陰性證明的時效也將縮短為1天以內。

5、美加、美墨的陸地邊界規定？

海關與邊境保護局預計在陸路與渡口的客流量將增加，等待時間也會拉長，不過，國際旅客經完整接種後可直接入境，不需提供篩檢證明，而未成年者同樣也不需要接種疫苗。

報導表示，目前機場和陸路邊境檢查站已經成為相聚重逢的場所，許多分居的夫妻、祖孫感動相擁的畫面紛紛出現在媒體報導之中，未來幾周或幾個月間，航空公司將迎來大批旅客。根據航空分析公司OAG的數據稱，今年12月從歐洲抵美的機位預計將是2019年12月的67％，顯示出逐漸復甦的跡象。美國聯航也預估，8日入境的國際旅客人數有望比上周增加約50％。

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