辣妹都回來了！台中夜店復業　「爆乳、露背」女排隊進場超養眼

記者白珈陽／台中報導

中央流行疫情指揮中心宣布，2日起有條件開放特定休閒娛樂場所，8日晚間南屯區1家大型夜店復業，儘管昨夜寒風咧咧，氣溫只有10多度，仍出現不少穿著爆乳裝、露背短裙的辣妹進場。由於該間夜店曾發生客人鬥毆等治安狀況，轄區警方嚴陣以待，特於復業首日擴大臨檢，並於周邊道路實施封閉式路檢，店家也十分配合。

▲台中市南屯區一間大型夜店昨晚復業，有不少穿著火辣的民眾入場。（圖／民眾提供）

隨著疫情趨緩，台中夜店陸續復業，西屯區一間夜店6日率先試營運，南屯區XCUBE也於昨晚復業。XCUBE在復業的前幾天，於臉書粉絲頁宣布將於8日復業，不少人在下方留言「來了來了」、「衝一波！」，果然昨晚就有約50名消費者進場。

▲▼消費者接受警方臨檢。（圖／民眾提供）

台中第四警分局表示，鑑於往昔有夜店鬧事，昨晚規劃近45名警力前往轄內夜店執行擴大臨檢，特別針對未滿18歲、飲酒鬧事、藏匿攜帶凶器、毒品等檢查，並協助宣導防疫觀念，要求業者做好防疫措施，如有發現違規情事，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業。

台中第四警分局指出，從業人員均至少接種1劑疫苗滿14天；首次服務前提供3日內快篩或PCR陰性證明，確實記錄執行情形落實管理。針對昨晚臨檢，業者主動配合，提供申准復業文件，並於入口處實施金屬探測防杜攜械、檢查證件上年齡及實施防疫相關措施。

▲警方昨晚規劃近45名警力前往擴大臨檢。（圖／民眾提供）

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