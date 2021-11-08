高雄知名夜店3顧客未打疫苗「成功闖關」　免罰關鍵原因曝　

▲高雄市政府聯合稽查自強路一間知名夜店，不過這家夜店已經變更營業登記為「餐酒館」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

受到城中城大火奪走46條人命，高雄市長陳其邁下令警察局、工務局、消防局以及衛生局進行大樓內的聯合稽查，7日晚間對苓雅區自強三路一間知名夜店進行稽查時，發現有3名顧客沒有施打第一劑疫苗，另外一位是施打後還沒有未滿14天，原本開出4張通知單，每人要面臨3千元到1萬5千元的罰款，但衛生局表示該店已經變更為餐酒館，非八大行業，所以不罰。

7日晚間22到24時，高雄市政府進行聯合稽查勤務，由市警察局長黃明昭率隊執行，並於聯合稽查後，由工務局對現場隔間、防火區別、1樓樓梯木門拆除、1樓後側樓梯應恢復，檢查報告單共列4項缺失。不過當場也發現4名顧客中，有3人沒有施打過新冠疫苗第一劑，另外一位則是已經施打過，但還沒有過14天，所以對他們開出4張通知單，應該要開出3千元到1萬5千元的罰款。

▲高雄市政府聯合稽查自強路一間知名夜店，不過這家夜店已經變更營業登記為「餐酒館」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過衛生局表示，7日夜間配合市府聯合稽查，將依實質營業內容、現場營業狀況及採證事實綜合釐清認定是否涉及違反前述規範，並非以申請復業項目或營業登記為標準。經審查之後，高雄市苓雅分局在下午2點28分再次說明，表示「衛生局來電告知由於這家夜店已經變更登記為餐酒館，故昨日係填寫紀錄單，未予以開罰。」