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社會 社會焦點 保障人權

夜店復業首日...40警力突擊臨檢！　20人未帶小黃卡「狂歡被拒」

記者邱中岳／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，夜店、舞廳以及三溫暖等八大行業2日起有條件開放，並可申請復業。本月5日晚上，信義區就有2家夜店申請復業成功，並開始復業，而警方也在當晚派出警力前往臨檢，並在夜店門口部署警車及2名警員，避免開業第一晚就有酒後衝突發生。

有鑑於全國疫情趨緩，八大行業也陸續有條件進行開放，其中宣布2日起夜店可以陸續向市府申請復業，在5日前WAVE、Klash2家夜店也陸續申請成功，也在5日晚上開始營業。

▲▼民眾進入夜店消費，需要出示黃卡並且量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

▲民眾進入夜店消費，需要出示黃卡並且量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

5日晚上10時許，夜店門口擠滿了準備進場消費的客人，店家要求出示小黃卡或者健保快易通，並搭配身分證、健保卡以利現場夜店工作人員進行疫苗注射確認，並量體溫才能進入。

信義分局在5日晚上也派出40多名警力前往，由分局長范織坤帶隊前往，陸續在信義區開業的2家夜店進行臨檢，避免有酒後鬥毆的情事發生，也逐一清查顧客、員工，要求業者落實政府防疫措施。

▲▼民眾進入夜店消費，需要出示黃卡並且量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

▲民眾進入夜店消費，需要出示黃卡並且量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

夜店人員不敢大意，在1樓入口處設置關卡，要求消費者出示身分證件以及小黃卡，現場共計有20餘人，因未具備相關證明，所以遭拒絕進場，只能掃興離開。店家表示，因為疫情關係，室內部分也配合政府容留人數。

▲▼民眾進入夜店消費，需要出示黃卡並且量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼民眾進入夜店消費，需要出示黃卡並且量測體溫。（圖／記者邱中岳攝）

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