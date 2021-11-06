信義區夜店復工獨家直擊！辣妹帥哥high到晃　天價帝王包廂秒殺

▲信義區WAVE在符合政府規定下，5日順利重新開幕迎接悶壞的客人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

音浪太強！八大行業歇業近半年，終於在5日晚間重新開門，迎接悶壞的客人。北市信義區僅有2家夜店在符合相關規定下重新復業，《東森新媒體ETtoday》獨家帶讀者到其中1家「WAVE」，直擊超嗨現場，搭配酷炫大螢幕及現場DJ音樂表演，客人們跟著節奏在舞池搖擺，彷彿將疫情間累積的壓力全都釋放。

▼帝王包廂開50支價值25萬的香檳，香檳女孩們佩帶口罩跳出性感舞蹈。（圖／記者黃宥寧攝）

「超開心！超high的！」幾位穿著時髦的年輕人，在舞池開心舉起雙手分享首日進夜店興奮心情。八大行業因配合防疫歇業至今將近快半年，不僅業者苦哈哈，連客人也都悶壞，紛紛搶在第一天排隊進場。

▼夜店裡的顧客隨著DJ放得音樂扭腰擺臀，現場氣氛炒到超high。（圖／記者黃宥寧攝）

八大行業防疫指引申請復業相關原則，從業人員至少完成1劑疫苗滿14天，首次服務日3天內快篩及PCR檢驗陰性，未完成接種2劑者每週1次快篩或PCR檢驗，而顧客至少要接種1劑疫苗滿14天，可持持健保快易通App、小黃卡證明後入場，現場更有客人因沒APP及小黃卡，只好無奈離去。

據了解，「WAVE」在4日下午拿到市府核准通知，公關們發訊息後，2小時內40個包廂全被訂走，當中可容納20人的「帝王包廂」由公關代替客人競標，最後更以20萬得標，而該包廂也配有2名安管，享高規格待遇，熱情的顧客也讓業者露出久違不見的笑容。

▼夜店裡的客人們超嗨聊天跳舞。（圖／記者黃宥寧攝）

正妹客人JOJO（化名）滿臉喜悅向記者分享「真的超開心！(疫情)快悶壞了...要跳到天亮」另一名男客則分享，因為夜店在停業間進行裝潢，特別搶在復業第一天來一睹新奇。當記者詢問「是否會對疫情仍感到怕怕？」他們則表示「夜店都有按照政府規定，大家都戴好口罩應該是不會被感染」。

對此，業者接受訪問表示，所有服務生、舞者們、皆有接種疫苗或是快篩，上班過程中全程佩戴口罩，當客人離開包廂也會進行消毒等防疫措施，若有客人玩到太開心忘記將口罩佩帶上，也會立即上前勸導，維護大家健康。