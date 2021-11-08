刪Q慘勝「顏家賠了夫人又折兵」　教授8關鍵勸多讀書

記者黃翊婷／綜合報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟被罷免成功，民進黨確定推派前立委林靜儀參加補選，而陳柏惟昔日對手、前國民黨立委顏寬恒卻遲遲未正式宣布是否投入補選。對此，台師大政研所教授范世平7日在臉書列出8點關鍵，直指「顏家錯估民意逆襲搞到進退兩難」，堪稱是賠了夫人又折兵。

▲顏寬恒尚未宣布是否參加立委補選。（資料照／記者鄧木卿攝）

范世平提到，顏家或許萬萬沒有想到，用盡資源來罷免陳柏惟，同意票與不同意票只相差4466票，差距並不大，他列出以下8點關鍵，點名顏家錯估民意逆襲，才會落入進退兩難的窘境。

1、之所以同意、不同意票僅相差4466票，是因為烏日近年的外來移民增加，所以沒有被顏家系統控制。

2、顏家能估計到有多少票支持罷免，卻沒估到有這麼高的反對票，可見顏家在這個選區有多麼讓人討厭。去年1月輸給空降的陳柏惟，對顏家來說就是頭號警訊，代表他們傳統的操作模式已經失靈了。

3、顏家罷免陳柏惟結果「慘勝」，這是第二次警訊。投下同意罷免的7萬7899票就是顏家的天花板，而投下反對罷免的7萬3433票則有可能成為林靜儀地樓地板，所以顏家到現在仍不敢正式宣布參選。

4、顏家第三次的誤判警訊是沒有料到民進黨會火速推出奇兵林靜儀。

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案。（圖／記者林敬旻攝）

5、顏寬恒參加補選可能會是第四次誤判警訊，若是沒有選上，恐怕會斷了顏家在政壇經營30年的半壁江山。

6、考量到近期有人對顏清標長期擔任大甲鎮瀾宮董事長提出質疑，若是顏家不參加補選，或是在補選中失利，可能會讓這股反對勢力崛起。

7、對於補選是否徵召顏寬恒，國民黨主席朱立倫表示尊重地方，相當於暗示顏的勝率不高，並劃清界線，把責任推回台中市黨部，畢竟罷免陳柏惟是他上任黨主席後的首勝，若補選失敗，這筆帳可能會算在他的頭上。

8、顏家缺乏戰略縱深，又失去戰術靈活，只剩下喊打喊殺的戰技，加上不知與時俱進，最後才會搞到進退兩難。

「說到底，還是要多讀書啊。」，范世平認為，顏家在陳柏惟罷免案中慘勝，又落到現在進退兩難的地步，「得不償失，真是賠了夫人又折兵。」