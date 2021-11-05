八大回來了！持健保快易通App、小黃卡入場　信義區2夜店今晚狂歡

▲指揮中心有條件開放八大行業，信義區部分夜店將於5日晚上恢復營業。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

全國疫情在5月中旬爆發後，全國進入三級警戒，八大行業也隨之遭勒令停業休息，在11月份疫情趨緩之際，中央也陸續有條件開放八大行業復業，而北市信義區有夜店已經向市府單位申請合格，預計在5日晚上重新復業。

據了解，中央流行疫情指揮中心宣布，2日開始陸續有條件開放八大行業，其中包括夜店、舞廳以及三溫暖，台北市府也配合受理復業申請，在會勘完畢後就可以復業，而信義區幾家夜店也做好準備向市府提出申請。

▲信義區WAVE、Klash2家夜店通過市府核定，預計在今晚開始恢復營業。（圖／WAVE Taipei提供）

信義區共有7家大型夜店，目前申請核准復業的有位於ATT的WAVE CLUB Taipei以及位於Neo19的Klash Taipei，預計也將於5日晚上進行營業，業者私下透露，疫情期間對夜店造成巨大衝擊，終於盼到可以重新復業。

據悉，2家夜店在4日前都已經申請復業完畢，但仍也有其他夜店也將重新裝潢改組，規劃較小的場地繼續經營，另外，陸續有多家夜店也向準備資料，向市府申請恢復營業。

八大行業防疫指引申請復業相關原則，北市府產業發展局指出，從業人員至少完成1劑疫苗滿14天，首次服務日3天內快篩及PCR檢驗陰性，未完成接種2劑者每週1次快篩或PCR檢驗，而顧客至少要接種1劑疫苗滿14天，可持持健保快易通App、小黃卡證明後入場。

產業發展局表示，場所部分，大門及各包廂張貼台北通防疫實聯制整合QRcode，及已辦妥消防檢修申報、建築物公共安全檢查申報合格、公共意外責任險保單。

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