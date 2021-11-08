消保獎入圍名單公布　ETtoday揭教練證照亂象入圍專題報導獎

▲《東森新媒體ETtoday》入圍本屆消費者權益報導獎。（圖／翻攝活動官網）

記者曾俊豪／台北報導

關注消費者保護權益的「消費者權益報導獎」今（8日）公布入圍名單，《ETtoday東森新媒體》以「教練！我會痛！柔道童悲劇下...台灣教練證照大檢視」為題，入圍平面及網路文字類專題報導獎。

台中市一名7歲的黃姓男童，今年4月21日到校外柔道館上課，不料，遭到何姓教練及學長重摔達27次，過程中，黃姓男童頭部多次撞到地板，昏迷70天後，因多重器官衰竭死亡，此案目前仍在司法階段，但衍生出來的消費者權益，卻不容外界忽視。

▲台中黃小弟弟因練習柔道喪命。（圖／記者鄧木卿攝）

《ETtoday東森新媒體》採訪團隊潘姿吟、張克銘、顏如玉、楊殿宏、曾梓倩以此事件為啟發，深入探討台灣現行教練制度的問題。從柔道童悲劇來看，外界將事件歸咎於教練沒有證照，但事實上，就算有證照，類似悲劇也可能發生。

根本原因在於，台灣推動A、B、C級教練證照已經將近30年，卻因為體制與結構的問題，讓教練證照制度，形同「氾濫發照」而從未落實的局面。採訪團隊除了檢討現有體制，也突破疫情限制，採訪美日等先進國家的專業教練，期盼借鏡國外經驗，推動台灣教練制度進一步改革。

▲▼採訪團隊借鏡美日經驗，期盼推動台灣教練制度改革，圖上為美國大聯盟明尼蘇達雙城隊退役捕手Ray Smith；下為日本代表隊退役選手伊藤隆太。（圖／記者潘姿吟攝）

消費者權益報導獎由行政院消保處主辦，今年邁入第14年，獎項依媒體屬性分為「平面及網路（文字）類－專題報導獎」、「平面及網路（文字）類－平日報導獎」、「電視及網路（影音）類－專題報導獎」，「電視及網路（影音）類－每日新聞獎」、「廣播及網路（音頻）類－專題報導獎」、「融媒體報導獎」、「熱心報導獎」等7項，各類別分為特優、優勝與佳作若干名。

本屆入圍作品共34件，其中，【平面及網路（文字）類 專題報導獎】除《東森新媒體ETtoday》入圍外，也包含《上下游新聞市集》-2021 新冠肺炎衝擊農業產銷系列報導 、《公視P#新聞實驗室》解密教保裁罰紀錄 違規幼兒園現形記、《財團法人中央通訊社》疫情下的飲食變革。

另外，《報導者》糾紛暴增、原創退位，群眾募資平台能否從爭議中再出發； 《經濟日報》高齡者，你被金融剝削了嗎？ ；《聯合報》萊豬叩關調查報導 以及《聯合報數位版》水果甜蜜陷阱也均入圍此獎項，其餘入圍名單請見官網。