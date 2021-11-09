停車場拒特斯拉！她控超歧視「賓士都能停」　業者：怕刮壞

記者陳俊宏／綜合報導

台北市一對情侶開心買特斯拉Model 3，要停進去原本承租的公有停車場車位，卻被業者以「特斯拉不能停」立刻解約。對此，業者回應，沒有歧視電動車，是停車塔設備老舊，怕會刮壞名貴車輛才會拒絕。

A小姐向《東森新聞》投訴，她從去年開始，就在內湖立體停車場承租車位，一個月大約3000元，那時開的是小車，合約快到期前原本要續約，但對方一聽到換特斯拉新車，就說不能續約。

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▲▼台北市一對情侶開心買特斯拉Model 3，沒想到停車場業者不給停。（圖／東森新聞）



A小姐說，當時要停車，「他就說『不好意思，我們就不給特斯拉停，我們直接退錢給妳』」，非常歧視電動車車主；公家單位的停車場，他們卻無法使用，但那裡可以停賓士。

A小姐對比車輛限制，長度、寬度、高度、甚至重量都符合，質疑為什麼不能停？氣得跟停管處反映。她表示，停管處發公文說可停，但他們跟業者交涉，「他就講說不好意思，我們車位滿了不給你停。隔天再去停，就說『現在維修』不能停。」她出示市府回函，上頭寫道「經確認，車款尺寸符合該機械停車場停放規格。」

對此，停車場業者回應，絕對沒有歧視，目前停車塔真的在進行部分維修，不過停車場已經快20年，設備比較老舊，雖符合規格但怕刮傷車子，因此才會拒絕特斯拉。A小姐說，會再跟業者溝通，畢竟都符合規定，就看未來怎麼協調。

▼事發在內湖立體停車場。（圖／東森新聞）



▼市府回函寫道，「經確認，車款尺寸符合該機械停車場停放規格。」（圖／東森新聞）

