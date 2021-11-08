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洗車驚見「輪胎長腫瘤」　車廠業者曝形成原因：出現一定要換掉

▲▼洗車才發現輪胎長「腫瘤」 特斯拉車主驚魂。（圖／翻攝自東森新聞）

▲洗車才發現輪胎長「腫瘤」，業者曝成因後果「最好趕快換掉」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名特斯拉車主在臉書表示，他日前請專業人士洗車時，經過業者提醒才發現，愛車輪胎鼓起一個球狀，也就是俗稱「長腫瘤」，照片曝光後立刻引發網友熱議。對此，有車廠業者分析，可能因為車輛高速經過坑洞等不平路面，才造成輪胎內部的結構受損，一旦出現這種情況就不能輕忽，因為隨時有爆胎風險。

根據《東森新聞》報導，特斯拉車主在臉書社團PO文，並貼上愛車輪胎的照片，可以看見原本平滑的輪胎表面，出現了一個相當突兀的凸起，也就是大家俗稱的「長腫瘤」，有車廠業者看了照片立刻提醒，務必盡快把輪胎換掉，否則會有爆胎的風險。

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修車廠業者王俊翰說，「如果你不立即把它換掉，那麼再遇到下一個坑洞，它就直接爆掉」、「原因可能是經過一個很深的坑洞，假設說坑洞它有一個凸起面，輪胎這樣過去，撞擊到的時候，內部構造的損毀之後，那所有的氣壓，就會往軟的地方開始膨脹」。

業者分析，應該是車輛高速經過坑洞、石塊等凸起表面時發生撞擊，造成輪胎從外到內的結構（包含橡膠、尼龍到鋼絲）中的鋼絲因為嚴重擠壓而斷裂，內部空氣瞬間向外頂，才形成一個腫瘤。

王俊翰指出，「輪胎變形會造成的情況，就是你在煞車的時候，你的煞車距離會變長，可能會有點煞不太住，再來第二，在加速或過彎的時候，輪胎的抓地力會變差，也可能會造成打滑」。他強調，不論輪胎變形的程度輕重，只要有變形就必須正視並解決，防止意外發生。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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