獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11／24台中開幕　內部淺草店風格曝光

▲全台最大！一蘭拉麵台灣2號店將於11/24開幕，地點在台中秋紅谷旁。（圖／一蘭拉麵提供）



記者游瓊華／台中報導

中部人注意！日本超人氣拉麵品牌「一蘭拉麵」進軍台中，2號店開幕日期官方拍板定案，將在11月24日正式營業，地點就設在朝富路上、台中知名景點秋紅谷旁，內部設有41個座位，將會是全台最大一蘭拉麵門市，屆時拉麵控再也不用衝台北吃拉麵。

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▲全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕內部搶先曝光。（圖／一蘭拉麵提供）



一蘭拉麵因主打「天然豚骨湯拉麵」深受台人喜愛，但僅在北部設有兩家門市，此為首度跨出台北市設點，先前受疫情影響，開幕期程一直未定，但官方最新公布，台灣二號店、台中朝富店將在11月24日上午10點正式開幕，將成為一蘭於全球的第87間店舖。內部裝潢上，除了設有元祖必備的「味集中座位」，還首次規劃了寬敞的伴手禮販賣區，裝潢設計採日本淺草店的屋台風作為設計。

一蘭表示，一蘭拉麵自2017年來台展店後，廣受台灣消費者歡迎，至今台北店舖排隊人潮仍不斷。官方透露，4年來也持續收到許多來消費者希望展店的需求，其中以台中聲浪最高，最後決定將二號店落腳於台中，並於11月24日開幕，開幕日當天，前3名及1500名進店消費者分別可獲得獨家禮。