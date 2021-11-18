中二補選砲聲隆隆　郭正亮爆選情：周玉蔻打法讓林靜儀有大麻煩

▲民進黨前立委林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟上月底遭罷免，中選會訂明年1月投票，國民兩黨分別派前立委顏寬恒、林靜儀披掛上陣，但資深媒體人周玉蔻與顏寬恒的房產議題口水頻頻躍上媒體版面，前民進黨立委郭正亮表示，現在的感覺像是周玉蔻和顏清標在選，「周玉蔻這種打法，會讓林靜儀進退兩難。」

對於前台中市長林佳龍全力輔選林靜儀，是否會為選情帶來影響，郭正亮指出，這會引起台中市長盧秀燕的警戒心，因為林佳龍越下重本，盧秀燕相對會出招，「林佳龍出手越重，對顏寬恒越有利，因為盧秀燕能夠幫顏寬恒加的分比較多，比林佳龍幫林靜儀加的分要多太多了。」

郭正亮分析則認為，應該要1218四大公投之後，台中選戰才會全面開打，目前就是周玉蔻在打，但周這種打法，會讓林靜儀越來越進退兩難，而且會產生一種危險的信號，「屆時只要有人喊出，『投給林靜儀就是投給周玉蔻』，到時候看對林靜儀傷不傷。」

郭正亮認為，顏寬恒其實很聰明，他只要連結盧秀燕就好，甚至連跟父親顏清標都要保持距離，「林靜儀現在有個比較大麻煩是，她現在讓人感覺跟周玉蔻的連結緊密度，超過跟林佳龍的結合，又加上林靜儀一直去周玉蔻的專訪，這其實都是她要小心的。」