　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中「一蘭」11／24開幕！半夜吃不到　營業時間僅限這時段

▲11/24開幕！台中一蘭半夜吃不到，營業時間僅限這時段。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中一籃11/24開幕，營業時間僅限早上10點到午夜12點。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

一蘭拉麵台灣二號店（台中朝富店）將在11月24日上午10點開幕，業者提前於18日舉辦記者會，內部裝潢也大公開，占地200坪、共有41個座位以及全台最大伴手禮區。一蘭拉麵官方表示，一蘭拉麵在台北客群來自各縣市，但最多分別是台北、新北以及台中，許多台中消費者專程北上吃拉麵，故選擇台中作為2號店營運點。

不同於台北一號總店採24小時，平日排隊時間須等2到3小時、假日約4到6小時；台中朝富店營業時間為早上10點到午夜12點，個人用餐時間無限制、無預約制，均須現場候位，預估排隊時間不亞於台北店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲11/24開幕！台中一蘭半夜吃不到，營業時間僅限這時段。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中一蘭拉麵11/24開幕。（圖／記者游瓊華攝）

為了慶開幕，24日當天前三名進店消費者可獲得一蘭拉麵官方獨家湯碗。一蘭表示，當時台北總店開幕時，有消費者為了這個紀念品，提早2天去排隊，這次台中店開幕又難得祭出此活動，相信又會吸引大批人潮。

▲11/24開幕！台中一蘭半夜吃不到，營業時間僅限這時段。（圖／記者游瓊華攝）

一蘭拉麵台中店原本預期在今年8月份開幕，受到疫情影響，開幕時間一再順延，現疫情趨緩，官方終於敲定開幕時間，訂於11月24日開幕。一蘭拉麵也提到，台北本店營業時間24小時，位於台北信義新光三越A11的別館，因疫情關係，營業時間是早上10點到凌晨4點；台中店則最短早上10點到午夜12點，但未來將視人潮狀況調整營業時間。

一蘭提到，台中朝富店為一蘭於全球的第87間店舖，內部裝潢上，除了必備的味集中座位，還首次規劃了寬敞的伴手禮販賣區，裝潢設計採日本淺草店的屋台風作為設計。

▲11/24開幕！台中一蘭半夜吃不到，營業時間僅限這時段。（圖／記者游瓊華攝）

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
混打已22萬人登記！　這選項最多人勾選
ET民調／「四個不同意」逆勢上漲　僅這2項同意過半
今年莫德納「全數到貨」！　第十批115萬劑今抵台
快訊／第14輪加開混打！明限6小時預約　後天開打
快訊／本土+0　今增3例境外移入
LIVE／混打意願登記16:00收單　陳時中最新說明
「吃到飽始祖」收攤！　撤出南京東路20年老店
快訊／三重交流道車禍1人死亡　南向封閉中
年底3生肖天降橫財！　倒楣鬼還有救「明天做3件事」旺翻
陳冠希41歲「老態現形」！　全網震驚：不敢相信和謝霆鋒同歲
盛唐中醫害慘46人　女病患鉛中毒離世　
台中「一蘭」半夜吃不到！　營業僅限這時段

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

第十批莫德納疫苗115萬劑今抵台　今年採購609萬劑「全數到貨」

快訊／第14輪加開混打！明天限時6小時預約、後天開打

快訊／本土再+0！今日新增3境外移入　來自波蘭、德國、印尼

炸到燒焦！半面雞排「一片黑+外皮被刮」　他氣炸反應遭回：正常

人腦聖地開價36億！居民傻眼喊「太誇張」曝行情：附近1㎡才500

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

第十批莫德納疫苗115萬劑今抵台　今年採購609萬劑「全數到貨」

快訊／第14輪加開混打！明天限時6小時預約、後天開打

快訊／本土再+0！今日新增3境外移入　來自波蘭、德國、印尼

炸到燒焦！半面雞排「一片黑+外皮被刮」　他氣炸反應遭回：正常

人腦聖地開價36億！居民傻眼喊「太誇張」曝行情：附近1㎡才500

增7人接種疫苗後死亡！「所有廠牌」均上榜　莫德納3人最多

象魔力VS郭郁政　運彩開盤看好兄弟

周思潔帶骨灰看電影：我不是瘋子！　體會辛龍傷痛「幾10年都走不出」

戴資穎號召舒跑杯線上跑！　免報名費再送限量背心抽簽名球拍

杜蘭特生涯三分命中數超奈許　美名嘴竟說KD遭厄文背叛

AZ族混打已22萬人登記！　莫德納、BNT「2者都選」最多

莫德納打氣差！陳時中：仍尊重大家意願　次世代疫苗初步規劃曝

春節前夕防疫旅館不足4萬房　交長評：有分流量應足夠

陪探病、長照訪視「篩檢規定」一次看　2條件可免篩！

陸知名女主持工作室遭起訴！開庭公告揭「被告原因」網嚇：這都怎麼了

激瘦「真人娜美」前凸後翹　側身鑽縫雙手一舉秀火辣身材

生活熱門新聞

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！

今有雨！狂掉11℃時間曝　「1天內急凍」探12度

混打意願登記10點開放！限時6小時　符合對象5大QA一次看

出生就當女神！3生肖鳳凰命中年魅力旺

東區5妹制裁惡霸！黑車慘成裝置藝術

AZ混打選哪牌？前台大醫推薦：選「它」比較輕鬆

快訊／Costco內湖店急關！公告停業1天：配合防疫清消

「4生肖」越冷財運越旺

更多熱門

相關新聞

南台中利多爆發！　烏日高鐵特區3房1200萬將成常態

南台中利多爆發！　烏日高鐵特區3房1200萬將成常態

南台中受惠交通建設，除了台74環線外更有捷運通車效應，近期高鐵「高鐵娛樂城」正式簽約，並宣布該案將投資200億元興建，讓烏日高鐵特區、台中南區房地產市況再掀高潮，在地仲介表示：「目前市況佳，反而是屋主惜售心態漲，中古屋面臨無房可賣的情況。」

千越廢樓同意之路剩8%　他秀重建後3D圖嘆「用講得都很簡單」

千越廢樓同意之路剩8%　他秀重建後3D圖嘆「用講得都很簡單」

大型重機逆向小客車違規左轉擊落

大型重機逆向小客車違規左轉擊落

顏寬恒被爆料住七期億元別墅　林俊憲：越看越像連勝文

顏寬恒被爆料住七期億元別墅　林俊憲：越看越像連勝文

稱掃黑行動讓博弈業者聞風喪膽　羅智強：證明盧秀燕說到做到

稱掃黑行動讓博弈業者聞風喪膽　羅智強：證明盧秀燕說到做到

關鍵字：

一蘭拉麵台中

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

明年3/1起全台「禁養比特犬」

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

華南7姬「脫光辣桌曆」外流　母公司緊急喊卡

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又圓」：只剩這部位最大

連千毅「被揭真實月收入」首發聲！

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面