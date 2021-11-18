台中「一蘭」11／24開幕！半夜吃不到　營業時間僅限這時段

▲台中一籃11/24開幕，營業時間僅限早上10點到午夜12點。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

一蘭拉麵台灣二號店（台中朝富店）將在11月24日上午10點開幕，業者提前於18日舉辦記者會，內部裝潢也大公開，占地200坪、共有41個座位以及全台最大伴手禮區。一蘭拉麵官方表示，一蘭拉麵在台北客群來自各縣市，但最多分別是台北、新北以及台中，許多台中消費者專程北上吃拉麵，故選擇台中作為2號店營運點。

不同於台北一號總店採24小時，平日排隊時間須等2到3小時、假日約4到6小時；台中朝富店營業時間為早上10點到午夜12點，個人用餐時間無限制、無預約制，均須現場候位，預估排隊時間不亞於台北店。

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▲台中一蘭拉麵11/24開幕。（圖／記者游瓊華攝）



為了慶開幕，24日當天前三名進店消費者可獲得一蘭拉麵官方獨家湯碗。一蘭表示，當時台北總店開幕時，有消費者為了這個紀念品，提早2天去排隊，這次台中店開幕又難得祭出此活動，相信又會吸引大批人潮。

一蘭拉麵台中店原本預期在今年8月份開幕，受到疫情影響，開幕時間一再順延，現疫情趨緩，官方終於敲定開幕時間，訂於11月24日開幕。一蘭拉麵也提到，台北本店營業時間24小時，位於台北信義新光三越A11的別館，因疫情關係，營業時間是早上10點到凌晨4點；台中店則最短早上10點到午夜12點，但未來將視人潮狀況調整營業時間。

一蘭提到，台中朝富店為一蘭於全球的第87間店舖，內部裝潢上，除了必備的味集中座位，還首次規劃了寬敞的伴手禮販賣區，裝潢設計採日本淺草店的屋台風作為設計。