顏寬恒競選主視覺「做事，不必講幹話」　美女發言人亮相

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二選區立法委員補選候選人顏寬恒，今天上午前往台中選委會登記參選後，下午召開主視覺發表記者會，顏穿白T恤搭配運動毛巾，加上先前健身成果，令人耳目一新，現場不但細數7年立委政績，還公布2名發言人白喬茵和張禹宣，其中白是前市長韓國瑜發言人，而張自已經營粉專「元禹宙」，元宇宙，希望透過科技，去傾聽、認識、了解年輕人的心聲，吸引年輕選票。

▲顏寬恒公布競選主視覺「做事，不必講幹話」，還找來韓國瑜前女發言人白喬茵。（圖／記者鄧木卿攝）

顏寬恒的競選slogan定位為「做事，不必講幹話」，顏希望讓選舉主軸和重點回歸「做事」，而不是流於口水，講毫無意義的廢話，台中第二選區是一個純樸、善良的地方，曾幾何時卻變成了某些空降、投機人士政治表演的舞台，把這裡變成了幹話技術的競技場。

發言人還細數顏寬恒7年立委為地方爭取、超過250億元大大小小的建設，在立法院提案更有超過10案是進入三讀，法案能進入三讀是非常不容易，畢竟要腳踏實地的耕耘，而不是嘴上功夫，相較於對手林靜儀，還被網友整理十大金句，包括「中華民國只是勉強用一下」、「晚上10點後限電直接解決能源及少子化問題」、「1500萬劑BNT疫苗打不完」等等。

顏寬恒說，過年期間，蔡總統曾到鎮瀾宮參拜，不忘對他父親噓寒問暖，有沒有瘦一點，飲食習慣有沒有調整，閒話家常，非常親切，但是選舉一到，全黨全力攻擊，怕顏家人三餐吃不飽，照三餐打，怕皮膚太白，一直潑黑漆、潑糞，希望未來透過發言人對外溝通，看看是否讓自己皮膚白一點，他只求年輕人先認識他，再來決定喜不喜歡他。

當被問到林靜儀召開反賄選記者會，暗指顏可能會賄選，白喬茵說，目前已傳出1票5千，以前罷免時還傳出3萬元，後來證明子虛烏有，她希望好好打一場乾淨選舉，不要再造謠抹黑。