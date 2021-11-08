專家稱宏都拉斯高機率與我國斷交　外交部：會加強與宏國朝野溝通

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

台友邦宏都拉斯年底將舉行總統大選，投入選戰的宏國在野黨參選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選將與大陸建交，引起外界關注。外交部發言人歐江安指出，會加強與宏國朝野各界溝通，說明台灣是宏國值得信賴的夥伴，並提醒宏方注意中國口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與我國關係的一貫技倆。

宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，該國反對聯盟黨（UNO）曾表態支持62歲的卡斯楚參選總統，讓卡斯楚的勝算大增，也使得台灣與宏都拉斯間的邦誼產生變數。卡斯楚宣布投入選戰後，曾承諾當選後「立即與大陸建立外交和商業關係」，同時對該國債務進行國際審計與調整，卡斯楚勝選機率大增，恐將引發宏都拉斯與台灣間的外交危機。

對此，歐江安指出，我國與宏都拉斯建交80年以來，雙邊關係穩定友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野各界的支持及肯定。針對11月28日宏都拉斯將舉行總統大選，外交部將持續密切注意宏國的選情發展。

對於宏國大選，大陸外交部發言人汪文斌今（8）日則表示，「正告台灣當局，台獨是死路絕路，金元外交沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定將以失敗告終。」

歐江安表示，面對中國持續透過雙邊及國際組織管道，企圖壓縮台灣的國際空間、破壞友邦與我國的外交關係，外交部有通盤掌握。為保障台灣的生存與發展，外交部會審慎因應並加強與宏國朝野各界溝通，說明台灣是宏國值得信賴的夥伴，並提醒宏方注意中國口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與我國關係的一貫技倆。

歐江安指出，外交部也會持續結合理念相近國家，共同協助宏都拉斯的國家發展，並在長年友好的基礎上，與宏國新政府深化合作，鞏固台宏兩國邦誼。