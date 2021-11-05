快訊／台灣與歐盟下一步？　訪團主席古斯曼拋EETO更名「台灣」

▲外交部舉行歐洲議會訪問團記者會。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團來台，特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）5日在外交部舉行的記者會直指，歐盟和台灣關係的下一步，可從推動台歐雙邊投資協定和歐洲經貿辦事處（EETO）更名為「歐盟駐台灣代表處」兩面向著手。

古斯曼今天下午接受媒體訪問時談及，歐盟和台灣的下一步是「深化歐盟和台灣之間的關係」，這樣深化的工作可從台歐雙邊投資協定，以及將歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣代表處」兩面向著手。

古斯曼直言，倘若國際社會與台灣互動更多，反而對於台海是更安全的，歐盟與台灣的互動並非挑釁行為，而是正常的行為，這樣的訊號已經發出來了，「當各國對台灣釋出更多關懷，台灣和北京之間衝突的機會反而會降低」，孤立台灣才會增加戰爭風險。

古斯曼說，有媒體問他對中國制裁的看法，基本上，因為他已經被中國制裁過了，所以接下來的制裁「沒有太多想法」，代表團成員是歐盟的公民，也不會對任何中國的制裁感到害怕，歐盟決定的政策，只奠基於歐盟公民的利益、自由民主和人民尊嚴兩基礎，而不是其他國家的反應，「歐盟可以自己做自己的決定」。