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從封鎖金馬到大舉侵台！　路透推演中共發動「台灣之戰」6模式

▲▼路透社：台灣戰爭來臨的那天。（圖／翻攝路透社）

▲路透社：台灣戰爭來臨的那天，整理出六種共軍可能侵台模式。（圖／翻攝路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

國安局長陳明通日前在立法院備詢時稱，總統蔡英文任內中共不會攻打東沙島，再度引起兩岸局勢關注。路透社10月5日出版特別報導「戰爭遊戲：台灣戰爭來臨的那天（WAR GAME: T-DAY THE BATTLE FOR TAIWAN）」。

報導中指出，中國目前採取軍機、抽砂船等頻繁擾台的灰色戰略，想藉此降低台灣警戒心。不過此舉也有可能會讓台灣民眾激起守護領土的決心。

▲▼路透社：台灣戰爭來臨的那天。（圖／翻攝路透社）

該篇報導採訪台美日澳等多名軍事專家、退役軍官等，整理出6種中共可能採取的侵台模式。首先為「封鎖馬祖」，中共可能因為灰色戰略無法讓兩岸開始談判，中共失去耐心直接佔領距離福建不到10公里的馬祖，增加台灣壓力。

其次為佔領金門，因為中共封鎖馬祖後，台灣方面可能受到輿論壓力拒絕跟中國妥協，中國可能因此無預警搶灘攻進金門。不過由於台灣在金門駐有重兵，雙方可能會發生激烈駁火。

▲▼路透社：台灣戰爭來臨的那天。（圖／翻攝路透社）

▲中共侵占金門空襲。

第三，中國可能會在封鎖馬祖的情況之下，宣布管轄台灣領空、領海，並自行設置防空識別區，禁止外國、台灣民航飛機、船隻等。再來就是全面封鎖的手段，中國直接封鎖台灣四周，全面禁止任何船隻進入台灣海域，並切斷台灣海底數據電纜。這階段台灣已經被迫所有進出口，而全球經濟也因半導體等科技零件缺貨，造成股市大崩盤。


第五，中共灰色戰略無效，台灣在美國的幫助下大幅加強軍備，中國由於內部經濟無法維持龐大軍費，決定展開無預警空襲。台灣機場、港口、軍事基地、電廠等重要設施受到中共攻擊，不過台灣有世上最先進的防空系統，可能會展開長程彈道飛彈反擊中國空軍基地等設施。

▲▼路透社：台灣戰爭來臨的那天。（圖／翻攝路透社）

▲中共封鎖台灣周邊海域。

最後，中國因為受到疫情影響，全球地位嚴重重創，加上國際間對台支持與日俱增，中國選擇全面大舉侵台。除了無預警空襲台灣軍事、民生設施外，也發動網路攻擊、癱瘓美軍在日本關島基地，並在台灣沿岸搶灘發動內陸作戰。

不過該報導寫道，中國若以此模式侵台，台灣軍隊將全面迎戰，美軍亞太部隊也會聯手日澳反擊，最後在東亞展開世界大戰。

▼中共不排除全面侵台。

▲▼路透社：台灣戰爭來臨的那天。（圖／翻攝路透社）

 

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從封鎖金馬到大舉侵台！　路透推演中共發動「台灣戰爭」6模式
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