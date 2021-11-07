陸點名「台獨頑固份子」獨缺這兩人　郭正亮曝未上榜原因

▲蘇貞昌、吳釗燮、游錫堃被列入「台獨頑固份子」名單。（圖／ETtoday圖）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，禁止本人及家屬進入中國及港澳，終身有效，但名單上卻沒有正副總統蔡英文、賴清德。前民進黨立委郭正亮表示，國台辦名單是精挑的，因為賴清德可能是下任總統，以後還要互動。

郭正亮表示，蘇巧慧的政治獻金排名前10有多少家有大陸業務，這些都是公開的，一查就知道，至少這些金主不可能接蘇電話，必然會有一些寒蟬效應，蘇可以去找一些不做大陸生意的台灣企業家，還是有，但一定規模以上的非常少，這排名一定會有後續效應。

對於名單上為何沒有蔡英文、賴清德，郭正亮指出，國台辦名單是精挑的，因為賴清德可能是下任總統，以後還要互動，這名單也側面透露陸方不看好蘇貞昌戰2024總統大選。

對於前立委林靜儀、駐德代表謝志偉抱怨沒被列在名單上，郭正亮表示，這其實是一個很大的警告，表示兩岸已經到相當的危機，如果把正副總統列進去，大概已經到戰爭邊緣了，相信對方也不想走到那一步，這是一個殺雞儆猴的動作。

對於這個名單，郭正亮表示，這不會只是列名字，一些互動過的機構、家人都在名單上列得很清楚，而且是終身究責，「這應該不會是玩假的。」