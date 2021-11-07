　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸點名「台獨頑固份子」獨缺這兩人　郭正亮曝未上榜原因

▲蘇貞昌,吳釗燮,游錫堃合成圖。（圖／ETtoday圖）

▲蘇貞昌、吳釗燮、游錫堃被列入「台獨頑固份子」名單。（圖／ETtoday圖）

記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，禁止本人及家屬進入中國及港澳，終身有效，但名單上卻沒有正副總統蔡英文、賴清德。前民進黨立委郭正亮表示，國台辦名單是精挑的，因為賴清德可能是下任總統，以後還要互動。

郭正亮表示，蘇巧慧的政治獻金排名前10有多少家有大陸業務，這些都是公開的，一查就知道，至少這些金主不可能接蘇電話，必然會有一些寒蟬效應，蘇可以去找一些不做大陸生意的台灣企業家，還是有，但一定規模以上的非常少，這排名一定會有後續效應。

對於名單上為何沒有蔡英文、賴清德，郭正亮指出，國台辦名單是精挑的，因為賴清德可能是下任總統，以後還要互動，這名單也側面透露陸方不看好蘇貞昌戰2024總統大選。

對於前立委林靜儀、駐德代表謝志偉抱怨沒被列在名單上，郭正亮表示，這其實是一個很大的警告，表示兩岸已經到相當的危機，如果把正副總統列進去，大概已經到戰爭邊緣了，相信對方也不想走到那一步，這是一個殺雞儆猴的動作。

對於這個名單，郭正亮表示，這不會只是列名字，一些互動過的機構、家人都在名單上列得很清楚，而且是終身究責，「這應該不會是玩假的。」

ET快訊
剛為牠買新車！　蒜頭撐到半夜2點「聽到媽回家」倒地離世
AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：好興奮
于美人驚見「日本人100%撞臉納豆」　傳圖給本尊下秒糗爆
蘋果有線耳機「神功能」　網驚醒了
快訊／高雄芭蕉園大火！　驚見「男性焦屍」
LOL世界冠軍出爐！7千萬獎金入袋　老闆再喊：送每人一套房
快訊／新北驚傳槍響！警現場連開4槍
全台「氣溫暴跌」！　一張圖看懂低溫時程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營拚公投接班梯隊動起來！賴清德涉足外交兩岸　鄭文燦跨出桃園

志願役部分單位編現比不及8成　每年近2成士兵提前離營

陸點名「台獨頑固份子」獨缺這兩人　郭正亮曝未上榜原因

北市成立首座貓公園！郭昭巖盼讓浪貓有溫暖窩　鳥瞰藏「可愛小巧思」

中共遭揭在台有潛伏「在地協力者」　軍方：4招製造台灣內部混亂

彭帥爆被國家級性侵「傳已遭軟禁！」　他驚曝暗黑內幕：救救彭帥

退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　軍方：中共未放棄武力犯台

第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

兄妹政治理念天差地別　黃偉哲10字總結

「蘇貞昌操作美豬=毒豬」　國民黨批：從台灣騙到美國

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

綠營拚公投接班梯隊動起來！賴清德涉足外交兩岸　鄭文燦跨出桃園

志願役部分單位編現比不及8成　每年近2成士兵提前離營

陸點名「台獨頑固份子」獨缺這兩人　郭正亮曝未上榜原因

北市成立首座貓公園！郭昭巖盼讓浪貓有溫暖窩　鳥瞰藏「可愛小巧思」

中共遭揭在台有潛伏「在地協力者」　軍方：4招製造台灣內部混亂

彭帥爆被國家級性侵「傳已遭軟禁！」　他驚曝暗黑內幕：救救彭帥

退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　軍方：中共未放棄武力犯台

第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

兄妹政治理念天差地別　黃偉哲10字總結

「蘇貞昌操作美豬=毒豬」　國民黨批：從台灣騙到美國

梅花旗／黃震武6局無失分率開南奪勝　大同1分險勝南華

雷／吃藥變喪屍「活生生咬死人」開槍也不痛！朴炯植新劇收視紅盤

企排／劉鴻敏旅日成長多助屏東台電連勝　謹慎應戰不被輕易斷電

連蟲都吃！5大「暗黑減肥法」恐怖後果曝　醫嘆：真的會要你命

光洋科新董座將提告馬堅勇！　背信罪及財報不實

打撞球關鍵時刻遇喵店員「絕對防禦」　網笑翻：老師好嚴格

3韓系汪歐爸「高級厭世臉」塞奶　媽嘆：別人都大眼又可愛

綠營拚公投接班梯隊動起來！賴清德涉足外交兩岸　鄭文燦跨出桃園

志願役部分單位編現比不及8成　每年近2成士兵提前離營

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

政治熱門新聞

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

彭帥爆被國家級性侵「傳已遭軟禁！」　他驚曝暗黑內幕

王浩宇高雄參選真正原因？　「和她同框」狂放閃

退役上將稱「共機有權在台灣上空巡邏」

陳柏惟告白選民：你嫌我像痞子　這次找醫生給你選

黃珊珊「一語道破」基捷爭議　喊話林右昌：如何交代基隆=八堵

16架共機週六擾台　空軍廣播驅離

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

退出政壇說到做到！姚文智首部電影將開拍　預告會創影史「第一」

延長役期？　邱國正：我們也認真在思考

要指揮中心即期疫苗自己打　陳佩琪：別到時候全丟來北市！

馬習會6週年　馬英九：重啟被關閉6年的兩岸和平大橋

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

更多熱門

相關新聞

「蘇貞昌操作美豬=毒豬」　國民黨批：從台灣騙到美國

「蘇貞昌操作美豬=毒豬」　國民黨批：從台灣騙到美國

民進黨（7日）舉辦公投說明會新竹場，並批評國民黨用公投亂台灣，對此，中國國民黨文傳會副主委林家興表示，民進黨執政不力才引出四大公投，蘇貞昌正身兼護航民進黨錯誤施政的「主謀」與「把風者」，竟然還想甩鍋給國民黨，實在是「做賊的喊捉賊」、「打人的在喊疼」。

101、85大樓秀「NET 0」串連點燈

101、85大樓秀「NET 0」串連點燈

賴清德發表「台美關係、外交新局」演說　「樂見中國民主化」

賴清德發表「台美關係、外交新局」演說　「樂見中國民主化」

蘇貞昌為何被制裁？陸學者：「武漢肺炎」攻擊陸

蘇貞昌為何被制裁？陸學者：「武漢肺炎」攻擊陸

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

批習近平比民國初年野蠻　蘇貞昌：袁世凱想稱帝都沒抓孫中山

關鍵字：

蔡英文兩岸關係賴清德蘇貞昌郭正亮台灣獨立

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面