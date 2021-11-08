月底大選「台宏邦交」添變數　陸外交部：金元外交沒有出路

▲宏都拉斯總統參選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

台友邦宏都拉斯年底將舉行總統大選，投入選戰的宏國在野黨參選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選將與大陸建交，引起外界關注。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（8）日表示，「正告台灣當局，台獨是死路絕路，金元外交沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定將以失敗告終。」

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

據了解，宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，該國反對聯盟黨（UNO）曾表態支持62歲的卡斯楚參選總統，讓卡斯楚的勝算大增，也使得台灣與宏都拉斯間的邦誼產生變數。卡斯楚宣布投入選戰後，曾承諾當選後「立即與大陸建立外交和商業關係」，同時對該國債務進行國際審計與調整，卡斯楚勝選機率大增，恐將引發宏都拉斯與台灣間的外交危機。

對此，我外交部次長俞大㵢2日表示，無論宏國11月底的選舉誰當選，外交部都審慎樂觀，可以持續跟新政府保持很好的關係。

對於宏都拉斯總統選情將帶來的兩岸外交戰，汪文斌強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，「我們正告台灣當局，台獨是死路絕路，金元外交沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀注定將以失敗告終。」

