就是要打到你！陳其邁「無所不用其極」：65歲↑長者打疫苗就送米

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府為鼓勵65歲以上長者施打疫苗，推出「打疫苗送好米」活動，11月8、9日到長青中心施打莫德納或AZ疫苗，就送1公斤有機米。市長陳其邁表示，市府搭配不同的獎勵措施，希望疫苗覆蓋率可以再往上增加，「會無所不用其極，就是要打到你！」

▲高市府為提高疫苗接種率，長者只要打疫苗就送有機米。（圖／高雄市政府提供）

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衛生局指出，高齡長輩可能為感染COVID-19導致重症的高風險族群，以歐洲國家65歲以上9成覆蓋率，台灣平均僅7成，必須再針對長輩提高覆蓋率。高雄市計有38萬名65歲以上長輩已接種疫苗，覆蓋率達79%，陳其邁市長指示透過各項催種策略，持續再提升各族群疫苗接種覆蓋率。

▲▼高市府11月8、9、10日在長青中心設置接種站。（圖／高雄市政府提供）

▲▼阿公阿嬤打疫苗，開心領有機米。（圖／高雄市政府提供）

市長陳其邁則強調，高雄市會用最方便、最有效、最實惠方式，來鼓勵大家打疫苗，提升長輩接種涵蓋率為疫苗接種政策的首要目標。

「無所不用其極，就是要打到你！」陳其邁表示，市府會針對不同年齡層或風險族群用不同策略，例如年輕朋友比較靠近新崛江、捷運站，長輩較靠近長青中心或社區活動中心，市府就搭配不同的獎勵措施，希望疫苗覆蓋率可以再往上增加，這樣我們今年冬天才會過一個好年。

衛生局疾管處長何惠彬表示，部分長輩因個人因素、心理想法仍在觀望中，全民接種疫苗之際，不僅現階段替年輕人施打疫苗，也希望先前已收到疫苗施打通知單的長輩，過去任何因素未接種的長輩能盡速施打，因此透過送好禮活動，增加長輩施打意願。

何惠彬說，市府首波準備1000包1公斤裝有機米，接種第一劑疫苗的65歲以上長者就可領取，11月8日接種莫德納疫苗，9日施打AZ疫苗，考量10日再加開BNT疫苗第一劑。8日上午長青中心總計接種人數183人。

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