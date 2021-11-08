買即期AZ惹議！陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，為11/30到期的「即期品」，因發外界熱議。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，目前有108萬人在等待第二劑AZ，是有需求的希望能盡快滿足。而他也表示，不清楚全球疫苗分配狀況，只知道藥廠原本通知有160萬劑月底到期的AZ疫苗，是否要接受，經討論後認為有50萬劑需求，因此才到貨該批次59萬劑。

陳時中表示，這批疫苗本來是要提供比較多，但是因為這段時間需求沒那麼高，不過也確實有需要，初步估算，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足，而且59萬劑不會都放到同一個地方政府，都會平均分配，只要有需要的都會分配，會快速做適當使用。

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▲AZ第二劑接種人數預估。（圖／指揮中心提供）

在今日指揮中心記者會中，有媒體質疑，160萬劑將屆期的AZ疫苗原本是要輸往其他國家，還是要提供給台灣？到貨前是否可得知有效期限？陳時中回應，疫苗全球分配狀況自己不清楚，只知道原本藥廠通知有160萬劑月底到期的疫苗，「問我們接不接受」，經討論認為應該有50萬劑左右需求，因此才做這樣的決定。

陳時中接著說，讓國人能即早接種到疫苗為中央一向目標，而藥廠以往也較少直接通知效期，並重申該批疫苗抵台前，廠商有通知有160萬劑效期到月底的疫苗是否要接受，「我們決定無法接受160萬，覺得有50幾萬劑就能做一個滿足，所以決定50萬劑左右，它一批批一箱箱就批次，59萬就來了。」