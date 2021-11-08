馬英九要蔡英文「速審服貿」有助加入CPTPP　陸委會：一廂情願

▲資深媒體人黃光芹、陸委會副主委邱垂正。（圖／《震傳媒》提供）



記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九日前呼籲，總統蔡英文應盡快在立法院通過兩岸協議監督條例，來審查服貿協議，讓兩岸展現自由化和開放的決心，有助雙方加入CPTPP。對此，陸委會副主委邱垂正今（8日）表示，馬英九應是對中國大陸抱有善意，希望降低對岸打壓因素，但這是馬英九的一廂情願。

馬英九10月26日出席台灣玉山科技協會20週年慶祝大會暨論壇。他表示，面對CPTPP的挑戰，建議蔡英文趕快在立法院通過兩岸協議監督條例，來審查服貿協議，讓雙方能展現自由化與開放決心，有利兩岸加入CPTPP，如果能做到這點，過去5年來兩岸冰封狀況可以緩解，不但可以創造雙贏，也可以為兩岸6年來關係惡化創造停損點與和解機會。

對此，邱垂今（8日）在網路節目《新聞不芹菜》表示，服貿已經簽署，但立法院尚未通過，且立法院對於審查兩岸監督條例尚未有進程，陸委會也在積極呼籲中，當初就是因為缺乏監督條例，所以服貿才沒通過。

對於簽服貿是否有助於加入CPTPP，邱垂正表示，馬英九應是對中國大陸抱有善意，希望降低對岸打壓因素，但這是馬英九的一廂情願，因先前兩岸簽ECFA時，陸方也沒讓台灣加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定），「怎麼會說，若通過服貿對岸就會讓我方加入CPTPP？何況對岸也曾表示過反對，因此馬前總統說法就是有點一廂情願。」