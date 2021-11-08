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大白鯊「全身都是傷疤」　影片曝光！多到讓攝影師傻眼

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲南部外海的海王星群島目前已知是約1000隻大白鯊的棲息區域，最近網路上流傳的一則影片卻引起了人們的注意，水下攝影師斯普瑞克曼（Dean Spraakman）捕捉到令人震懾的畫面，一隻大白鯊身上傷痕累累，到處都是傷疤，甚至多到讓人無法判斷究竟是被船槳或漁夫所傷，還是受到其他傷害。

▲▼牠經歷了什麼？　「最頑強鯊魚」全身戰痕超驚人。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

▲▼大白鯊全身是傷。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

▲▼牠經歷了什麼？　「最頑強鯊魚」全身戰痕超驚人。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

斯普瑞克曼在今年1月時拍下這段京人的影片，眼前11英尺（約3.35公尺）長且渾身是疤的鯊魚，當時就在他們附近優游。他表示團隊成員最初都認為，鯊魚可能是被船槳所傷，或是誤入漁捕專門捕捉鮪魚的大型魚網內導致的傷疤，但2個理論很快都被推翻了，因為「沒有人看過被傷成這樣的鯊魚」。

斯普瑞克曼推測，時常能看到大白鯊追獵刺魟，牠們會一路追到淺礁區域，而礁石邊緣非常銳利還可能卡在裡面，所以可能是掙扎所留下來的痕跡。

▲▼牠經歷了什麼？　「最頑強鯊魚」全身戰痕超驚人。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

▲▼大白鯊雖然傷痕累累，但表現得相當友善。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

▲▼牠經歷了什麼？　「最頑強鯊魚」全身戰痕超驚人。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

不過和這頭大白鯊接觸的期間，斯普瑞克曼表示牠其實非常溫和、冷靜，還游得非常靠近，表現出對人類的好奇心，「牠真的很友善，而且非常平和，並沒有因為自己的遭遇而變得憤怒。」

斯普瑞克曼說雙方最接近的距離甚至只有一個手臂的長度，「當你遇到一隻好鯊魚，牠們只想靠近和你對眼相看，就只是想好好看看你是誰。」

▲▼牠經歷了什麼？　「最頑強鯊魚」全身戰痕超驚人。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

▲大白鯊展現對人類的好奇心。（圖／翻攝自YouTube「Sea Dragon Films」）

國家地理頻道探險家、教授帕帕斯塔馬裘（Yannis Papastamatiou）則提出另一種看法，認為其中一些傷疤可能是和其他鯊魚互相撕咬而來，「母鯊經常在求偶行為中被公鯊咬傷，但公鯊也可能在這種主宰的行為中反遭母鯊咬傷。大隻的鯊魚可能會想要找體型較小的鯊魚，然後透過不會致命的警告撕咬，來主宰對方。」

至於臉部周圍的傷疤，帕帕斯塔馬裘認為可能是被獵物反擊受的傷，像是海豹等。

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