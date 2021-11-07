　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓高度依賴中國尿素短缺！急叩澳洲購買2萬公升　派軍機運送

▲▼南韓尿素短缺，民眾遠至全羅北道益山大排長龍購買價格飆漲的尿素。（圖／達志影像）

▲南韓尿素短缺，民眾遠至全羅北道益山大排長龍購買價格飆漲的尿素。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國全面管制尿素出口，導致尿素高度依賴從中國進口的南韓在物流、建築、大眾交通運輸等產業上恐深受衝擊，為此南韓動用所有可用的外交聯絡頻道，與澳洲、越南等國取得聯繫，最終研擬本周從澳洲購入2萬公升尿素，並派遣軍用運輸機運送。

根據《韓聯社》，南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基（홍남기）今（7）日緊急召開第2次對外經濟安保戰略會議，在會議上討論產業用尿素、車用尿素供應現況與應對方案，南韓政府計畫動用所有可用的外交聯絡頻道，向澳洲、越南等生產尿素的國家取得協議，在今年內購入數千噸的尿素。

至於針對中國政府，南韓則是計畫透過持續推動外交協議，呼籲北京當局儘速進行雙方先前簽約內容中的數萬噸尿素的通關程序。

南韓政府研判，目前國內消防、救護車輛的所需尿素仍約有3個月的存量，因此尿素短缺的問題在短期內不會對消防車、救護車的運作上出現障礙；而南韓政府同時頒佈告示，禁止惡意囤積尿素等影響市場正常運作的行為，該禁令從明（8）日起開始實施。

另外，為穩定國內尿素供應，南韓執政黨「共同民主黨」黨魁宋永吉（소영길）更於7日在京畿道坡州市DMZ生態觀光支援中心的活動上致詞透露，他從早上就親自會晤中國駐韓大使邢海明，要求在尿素供應短缺問題上一同合作，之後更與越南、印尼、馬來西亞、俄羅斯等國周旋。

據悉，宋永吉4日就曾向《韓聯社》透露，將會透過寄送信函等方式聯繫俄羅斯總統普丁，並計畫致電中國駐韓大使邢海明，以要求對方協助南韓取得所需的尿素。

►日常生活大亂！中國缺煤禁出口尿素　南韓物流、建築、交通恐停擺
►中國加強管制尿素出口　衝擊南韓物流業

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
剛為牠買新車！　蒜頭撐到半夜2點「聽到媽回家」倒地離世
AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：好興奮
于美人驚見「日本人100%撞臉納豆」　傳圖給本尊下秒糗爆
蘋果有線耳機「神功能」　網驚醒了
快訊／高雄芭蕉園大火！　驚見「男性焦屍」
LOL世界冠軍出爐！7千萬獎金入袋　老闆再喊：送每人一套房
快訊／新北驚傳槍響！警現場連開4槍
全台「氣溫暴跌」！　一張圖看懂低溫時程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓高度依賴中國尿素短缺！急叩澳洲購買2萬公升　派軍機運送

下波疫情會更猛！比爾蓋茨急募300億預防　籲WHO用細菌遊戲應對　

恐怖巧合！峭壁表面「浮出人影」詭照瘋傳　與失蹤登山客驚人相似

捷克總統驚傳插灌食管　醫首度證實「患肝硬化」：已無法投入工作

雪梨妹打疫苗「爽中頭獎拿2100萬」　一覺醒來變千萬富婆嗨翻

食物下藥迷暈軍官！北韓一家人「成功脫北」　當局怒喊：瞄準射殺

首例！這國強制5歲以上兒童打新冠疫苗　優先預留150萬劑BNT

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

南韓高度依賴中國尿素短缺！急叩澳洲購買2萬公升　派軍機運送

下波疫情會更猛！比爾蓋茨急募300億預防　籲WHO用細菌遊戲應對　

恐怖巧合！峭壁表面「浮出人影」詭照瘋傳　與失蹤登山客驚人相似

捷克總統驚傳插灌食管　醫首度證實「患肝硬化」：已無法投入工作

雪梨妹打疫苗「爽中頭獎拿2100萬」　一覺醒來變千萬富婆嗨翻

食物下藥迷暈軍官！北韓一家人「成功脫北」　當局怒喊：瞄準射殺

首例！這國強制5歲以上兒童打新冠疫苗　優先預留150萬劑BNT

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

硬太久崩潰！英國「金槍不倒」病例創新高　90多歲阿公也來求救

女婿出軌「愛上男情人」！岳父爆氣要求處決　最高法院判2男死刑

梅花旗／黃震武6局無失分率開南奪勝　大同1分險勝南華

雷／吃藥變喪屍「活生生咬死人」開槍也不痛！朴炯植新劇收視紅盤

企排／劉鴻敏旅日成長多助屏東台電連勝　謹慎應戰不被輕易斷電

連蟲都吃！5大「暗黑減肥法」恐怖後果曝　醫嘆：真的會要你命

光洋科新董座將提告馬堅勇！　背信罪及財報不實

打撞球關鍵時刻遇喵店員「絕對防禦」　網笑翻：老師好嚴格

3韓系汪歐爸「高級厭世臉」塞奶　媽嘆：別人都大眼又可愛

綠營拚公投接班梯隊動起來！賴清德涉足外交兩岸　鄭文燦跨出桃園

志願役部分單位編現比不及8成　每年近2成士兵提前離營

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

國際熱門新聞

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

正妹上空裸背爬滿紅斑　曬傷罹怪病

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

獅子山爆炸現場曝！99死逾百傷「醫院被擠爆」

獅子山油罐車大爆炸！民眾忙偷油84人慘死

阿富汗女權領袖　全身彈孔毀容慘死

德州音樂祭5萬人踩踏　目擊者：遍地屍

獅子山油罐車爆炸！增至99死100多人傷

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

老公出差「忘做1動作」偷吃露餡

中疫苗樂透頭獎　雪梨妹爽拿2100萬

硬太久崩潰！90多歲阿公也來求救

CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」找火星人

龐貝城挖出古代奴隸房！一家3口擠4坪小屋

更多熱門

相關新聞

中疫苗樂透頭獎　雪梨妹爽拿2100萬

中疫苗樂透頭獎　雪梨妹爽拿2100萬

澳洲雪梨25歲華人女子喬安妮．朱（Joanne Zhu）完整接種新冠疫苗後，中「百萬澳幣疫苗」樂透首獎，獲得100萬澳幣（約新台幣2100萬元），成為千萬富婆。

食物下藥迷暈軍官！一家人「成功脫北」

食物下藥迷暈軍官！一家人「成功脫北」

與北韓簽終戰宣言？日本認為：為時尚早

與北韓簽終戰宣言？日本認為：為時尚早

中國禁出口尿素　南韓百業恐停擺大打結

中國禁出口尿素　南韓百業恐停擺大打結

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！

北韓罕見公開「砲擊競賽」訓練！

關鍵字：

日韓要聞紐澳要聞南韓尿素車用尿素煤炭澳洲

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面