南韓高度依賴中國尿素短缺！急叩澳洲購買2萬公升　派軍機運送

▲南韓尿素短缺，民眾遠至全羅北道益山大排長龍購買價格飆漲的尿素。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國全面管制尿素出口，導致尿素高度依賴從中國進口的南韓在物流、建築、大眾交通運輸等產業上恐深受衝擊，為此南韓動用所有可用的外交聯絡頻道，與澳洲、越南等國取得聯繫，最終研擬本周從澳洲購入2萬公升尿素，並派遣軍用運輸機運送。

根據《韓聯社》，南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基（홍남기）今（7）日緊急召開第2次對外經濟安保戰略會議，在會議上討論產業用尿素、車用尿素供應現況與應對方案，南韓政府計畫動用所有可用的外交聯絡頻道，向澳洲、越南等生產尿素的國家取得協議，在今年內購入數千噸的尿素。

至於針對中國政府，南韓則是計畫透過持續推動外交協議，呼籲北京當局儘速進行雙方先前簽約內容中的數萬噸尿素的通關程序。

南韓政府研判，目前國內消防、救護車輛的所需尿素仍約有3個月的存量，因此尿素短缺的問題在短期內不會對消防車、救護車的運作上出現障礙；而南韓政府同時頒佈告示，禁止惡意囤積尿素等影響市場正常運作的行為，該禁令從明（8）日起開始實施。

另外，為穩定國內尿素供應，南韓執政黨「共同民主黨」黨魁宋永吉（소영길）更於7日在京畿道坡州市DMZ生態觀光支援中心的活動上致詞透露，他從早上就親自會晤中國駐韓大使邢海明，要求在尿素供應短缺問題上一同合作，之後更與越南、印尼、馬來西亞、俄羅斯等國周旋。

據悉，宋永吉4日就曾向《韓聯社》透露，將會透過寄送信函等方式聯繫俄羅斯總統普丁，並計畫致電中國駐韓大使邢海明，以要求對方協助南韓取得所需的尿素。

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