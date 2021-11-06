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紐西蘭總理：不會為貿易不敢批「中國人權」

▲▼紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern） 。（圖／達志影像／美聯社）

中央社威靈頓5日綜合外電報導

紐西蘭總理阿爾登受訪時說，紐西蘭不會投鼠忌器，為了維持與中國有利可圖的貿易關係，而不敢批評中國的人權紀錄。同時，阿爾登也樂見美國增加在印太地區的接觸參與。

法新社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）政府遭控對中國廣受質疑的人道問題紀錄輕描淡寫，一些評論者甚至說，在以美國為首的安全情報同盟五眼聯盟（Five Eyes）中，紐西蘭政府屬於「連結較弱」的那方。

然而，對於外界指稱阿爾登因為顧及與最大貿易夥伴中國的經濟關係，而不敢對更廣泛議題表達關切，她予以駁斥。

她在接受法新社、「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）、美國國家廣播公司新聞網（NBC News）與國際性計畫「為氣候發聲」（Covering Climate Now）聯合訪問時說：「我們保持處理外交關係上的正直性十分重要。」

阿爾登提到，澳洲因為直言對中國對待維吾爾族人的方式以及侵害香港民主等議題表達立場，遭北京當局祭出懲罰性制裁，導致兩國「緊張關係升級」。

紐西蘭也對相同議題表達關切，但發表的聲明語氣較為克制，因此尚未面臨任何經濟報復。

▲▼新疆,維吾爾,再教育營,土耳其。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿爾登在專訪中也談到新疆維吾爾族人的問題。（圖／達志影像／美聯社）

紐西蘭國會5月提出動議，稱中國對待維吾爾族人的方式構成種族滅絕，當時阿爾登政府不願表達支持，稱此案未達到能合理使用種族滅絕一詞的程度，只稱對這個議題「嚴重關切」。

紐西蘭也說，利用由美國、加拿大、英國、澳洲與紐西蘭組成五眼聯盟批評中國人權議題「並不恰當」。

但阿爾登堅稱，紐西蘭與中國的外交關係並非由貿易決定。

她說：「我們之間的關係成熟，可以提出我們關切的議題，無論是人權、勞工或環保議題。」

她說：「重要的是我們能持續提出關切，無論雙方之間的貿易關係如何。」

詢及是否會將中國歸類為盟國或敵國時，阿爾登回覆：「我不認為我們將用這麼刻板的字眼，來定義我們跟任何一國的關係。」

阿爾登今年稍早說，紐西蘭與中國在人權議題上的歧見，變得「愈來愈難化解」，但她的政府將持續向北京提出令他們關切的領域。

此外，阿爾登接受NBC訪問時說，在美國總統拜登任內，美國在印度太平洋地區的戰略防禦、經濟與貿易關係上，扮演了「至關重要的角色」。

她告訴美國NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「我們歡迎這種實質存在感，參與我們這個地區的重要會談。我們最近看到美國的參與接觸增加。」

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