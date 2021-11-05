妻女失蹤！老公受訪淚崩「內心戲太多」　3疑點被揪出：根本假哭

記者張寧倢／編譯

澳洲37歲男子夏普（John Sharpe）的41歲妻子安娜（Anna）與年幼的女兒格蕾西（Gracie）離奇失蹤，夏普多次接受電視台採訪，呼籲她們盡快回家，還在鏡頭前傷心落淚，沒想到，母女倆竟然就是遭夏普殺害並棄屍。現有肢體語言學家分析稱，受訪片段中已露出3點破綻，可看出他就是殺人兇手。

▲夏普（John Sharpe）與妻子安娜（Anna）。（圖／翻攝自YouTube／Samantha Melanie，下同）

根據《太陽報》報導，安娜和女兒格蕾西於2004年在墨爾本失蹤，37歲的丈夫夏普多次接受國家電視台訪問，聲淚俱下地希望妻女可以回到他身邊，還聲稱安娜是為了其他男人而離家，但事實卻是，夏普趁安娜熟睡時用魚槍朝她頭部開了一槍，幾天後，他帶著又20個月大的女兒到釣魚用品店買了第二支魚槍，後來她便死在這支魚槍下，母女倆的遺體被夏普隨意丟進垃圾桶。

▲夏普殺害妻女後，在受訪時表現得傷心至極，肢體語言學家卻揪出3點破綻。

肢體語言學家藍斯利博士（Dr. Cliff Lansley）指出，夏普在受訪時眉毛歪斜、面部表情扭曲又假裝擔憂的樣子，暴露了自己就是兇手，「這是一個非常、非常糟糕的方式，他試圖表現出擔憂與悲傷，我們不得不懷疑訊息的真實性。」

1、眨眼時間

藍斯利說，首先夏普眨眼的時間延長，這顯示了他保持距離感的信號，也能注意到他的眉毛間有不尋常的歪曲，扭來扭去，努力擺出一個悲傷的姿勢，「當我們把臉部整體結合來看時，不僅眼睛會轉動，嘴巴也會揚起，就像要發出咆哮一樣。他扭曲面部肌肉，試圖表現出某種擔憂，但沒有用。」

2、使用道具

藍斯利表示，夏普利用「衛生紙」作為道具，試圖讓公眾相信他對妻子和小孩的失蹤感到不安，但他的鼻子上沒有水份，臉上也沒有眼淚，只有眉毛帶著痛苦的表情，但他並不能以此愚弄大眾。

3、搖頭

藍斯利注意到，夏普不停地搖頭，說不出話來，這通常會被認為是「想令人信服」的策略，例如，一邊搖頭一邊否認，但如果搖頭次數太多那就會變成「說謊」的特徵，因為他們這樣做只是為了讓你相信他說的是真的，而在說真話的人身上卻很少見到這種情況。

▲41歲的安娜和20個月大的格蕾西慘遭至親殺害棄屍。

法醫心理學家戴恩斯（Kerry Daynes）表示，夏普被描述成是安靜、害羞的人，但從另一個角度來看，這顯示出他其實在社交方面相當無能，溝通能力不強，情商也不高。最終，夏普遭法院依2項謀殺罪而判處無期徒刑，最低刑期33年。

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