雪梨妹打疫苗「爽中頭獎拿2100萬」　一覺醒來變千萬富婆嗨翻

▲喬安妮．朱透露，由於疫情，她至少有2年沒見到父母。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲雪梨25歲華人女子喬安妮．朱（Joanne Zhu）完整接種新冠疫苗後，中「百萬澳幣疫苗」樂透首獎，獲得100萬澳幣（約新台幣2100萬元），成為千萬富婆。

綜合澳洲人報等外電報導，「百萬澳幣疫苗」（Million Dollar Vax）樂透由20名慈善家及多間企業於10月份共同設立，旨在提高新冠疫苗接種率至80%。截至10月31日，有274多萬人因接種至少1劑疫苗參加樂透活動，而朱小姐正是其中一人。

朱小姐幸運中了首獎，獲得100萬澳幣。她說，「前幾天有人打給我，應該是在禮拜五，當時正在上班沒能接到電話，就在我回撥電話之後，對方說『喔妳得了100萬澳幣！是全澳洲唯一中獎的人』。」這一切讓她感到不敢相信，直言「我是在做夢嗎？」

A student from Sydney has become a millionaire at the age of 25 just for having both COVID jabs. Joanne Zhu won the million-dollar jackpot, a campaign launched to help boost national immunisation rates. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/ZmwG7IAfAZ — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) November 7, 2021

面對要如何運用這一大筆錢，喬安妮．朱透露，計畫在周末帶著朋友們外出吃頓豐富的晚餐慶祝，也打算在邊境開放之後，讓身在中國的家人們搭乘頭等艙飛來澳洲過年，入住五星級飯店，還要買禮物給家人們，並把剩餘資金拿來投資，賺更多錢。

百萬澳幣疫苗聯盟發言人溫克勒（Craig Winkler）則說，聽到喬安妮．朱獲獎後的反應是無價的，「這項運動背後的所有支持者，都為它取得的成就感到無比自豪，最終宣布得獎者，真是太棒了」。

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