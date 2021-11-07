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今「立冬」將變天轉雨！強冷空氣明晨南下　最凍12℃時間曝

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周一起將轉為濕冷天氣。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「立冬」，代表冬季從此開始。氣象專家吳德榮提醒，入秋最強冷空氣周一凌晨起南下，周二平地最低氣溫將降至13、14度左右，周三、周四清晨平地最低氣溫約可降至12、13度。

中央氣象局表示，今天鋒面後的東北風增強，不過這波東北風尚未挾帶涼冷的空氣南下，所以溫度反映上並不明顯；天氣上，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨，中南部維持多雲到晴的天氣。

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氣象局指出，氣溫方面，北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，感受溫暖舒適，中南部地區依舊溫暖偏熱，高溫可以來到32、33度附近；清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22度左右，中南部日夜溫差較大。

氣象局預報，周一、周二東北季風增強，這波冷空氣會使得中部以北、東北部、東部明顯轉涼，其他地方早晚也較涼；華南雲雨區東移，各地雲量增多，降雨的熱區主要集中在北部及東北部，東部、東南部、中部地區及南部山區偶爾也有局部性的短暫雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周三至周五東北季風影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，北部、東北部及東部整天較涼、較冷，其他地方早晚也較冷；各地降雨逐漸減少，從周三東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到周四之後，漸漸剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。

氣象局說，周六東北季風稍減弱，氣溫稍回升，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今結構鬆散的鋒面已掠過，北部、東半部雲量稍增，中南部多雲時晴，山區偶有零星少量降雨的機率，白天微熱、早晚涼。

吳德榮表示，入秋最強冷空氣周一凌晨起南下，氣溫持續下降，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；周二水氣逐漸減少、漸轉乾，平地最低氣溫將降至13、14度左右。

吳德榮提醒，周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局測站亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」(台北市氣象局測站≦14度)？需持續觀察。

吳德榮分析，周五白天起至周六，冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，西半部晴朗穩定，東半部水氣逐日增多，有局部短暫雨；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚仍微冷。

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