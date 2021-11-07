主鋒面今晚才到！濕冷雨區曝　鄭明典：變天速度很快

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典今天（7日）提醒，主鋒面今晚才到，這次天氣變化的速度還是會「很快」！氣象專家吳德榮指出，入秋最強冷空氣周一凌晨起南下，氣溫持續下降，苗栗以北轉濕冷。

▲鄭明典貼出今早台北市區畫面。（圖／翻攝鄭明典臉書）



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鄭明典在臉書說，6日有個小低壓在台灣東北方發展，伴隨低壓發展，有道很微弱的鋒面通過台灣附近！

鄭明典表示，5日造成新疆大降溫的冷氣團，它的前方會有一個大低壓發展，低壓的鋒面預期傍晚接近台灣，這次天氣變化的速度還是會「很快」！

氣象局指出，今天鋒面後的東北風增強，不過這波東北風尚未挾帶涼冷的空氣南下，所以溫度反應上並不明顯；天氣上，迎風面的基隆北海岸及東半部地區雲量偏多，偶爾會出現零星的短暫陣雨，中南部維持多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，氣溫方面，北部及東半部地區白天高溫仍有27至29度，感受溫暖舒適，中南部地區依舊溫暖偏熱，高溫可以來到32、33度附近；清晨至夜晚各地低溫大多落在21、22度左右，中南部日夜溫差較大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，入秋最強冷空氣周一凌晨起南下，氣溫持續下降，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；周二水氣逐漸減少、漸轉乾，平地最低氣溫將降至13、14度左右。

吳德榮提醒，周三、周四乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局測站亦有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」(台北市氣象局測站≦14度)？需持續觀察。

吳德榮分析，周五白天起至周六，冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，西半部晴朗穩定，東半部水氣逐日增多，有局部短暫雨；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚仍微冷。