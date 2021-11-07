6女力開唱！民權里日式建築文化園區　變台東最浪漫的「市」

▲趙詠華。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

連續舉辦3年，場場爆滿、深受大家喜愛的「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會，6日晚間在民權里日式建築文化園區舉行，本場次邀請到6位女力唱將為台東的鄉親獻唱許多經典歌曲，帶領大家一起進入美好新時代。

第2場主題為「美好新時代」先由在地樂團熱力演出後由「音樂磁場」的凃佩岑、胡藝芬、藍麗婷美聲組合率先開唱，青春飛揚的音樂帶領大家一起回到年經的時候，緊接著由曾淑勤、鄭怡帶來多首經典膾炙人口的歌曲讓現場民眾聽得如癡如醉，最後民眾舉起手機閃光燈，點點星海搭配趙詠華經典名曲「最浪漫的事」勾起大家心中最甜蜜的回憶！

▲民眾舉起手機閃光燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴特地到現場感謝所有參與的鄉親朋友，縣長表示因為有鄉親們的支持，給了所有辛苦的幕後工作人員更大的動力去規劃執行好每1場的演出，11月20日即將舉辦今年度最後1場老歌演唱會，卡司陣容非常堅強有音樂教父-黃大煒、傅薇、林曉培以及杜力4位超實力派唱將。希望大家一定要到現場參與支持。

為配合中央疫情指揮中心防疫政策，現場實施實名制、量體溫及全程須配戴口罩，並採取1進1出方式辦理，入場時間為17:00，現場也備有酒精供民眾使用，如有發燒咳嗽等症狀請於家中休息切勿前往參與活動，希望參與民眾務必配合，讓我們安心、放心、開心地一起欣賞精彩演出，更多的相關活動訊息請搜尋「那年，我們一起聽的歌」Facebook粉絲專頁，按讚追蹤就可以第1手獲得最新資訊喔！