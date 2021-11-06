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台東國際身心障礙者日表揚　饒慶鈴肯定身障朋友樂觀面對人生

▲國際身心障礙者日表揚活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國際身心障礙者日表揚活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應12月3日國際身心障礙者日，台東縣政府辦理110年國際身心障礙者日系列活動，今日提前舉辦傑出身心障礙者、績優服務人員及社福團體等表揚典禮。縣長饒慶鈴表示，看到許多身障朋友樂觀面對人生，所以自上任以來便積極推廣身心障礙者的福利服務，希望營造台東友善環境，呼籲縣民一起關懷周遭身障朋友。另邀請大家11月27日參加在南京路市民廣場辦理的公益園遊會，以具體行動給予支持。

今日活動特別安排台東縣肢體障礙協會的鯉魚山舞蹈團、慎修養護中心的VAVI樂團及台東縣身心障礙者保護協會的夢樂團共3組團體演出，由縣長饒慶鈴頒發10位傑出身心障礙者、19位跨專業服務績優人員的個人獎項，以及12家身障福利團體服務與6家社區日間作業設施服務評鑑優甲等表揚獎項，並安排資深手語員到場進行手語教學，並帶領縣長與貴賓一同比出「我愛台東」之手勢，展現台東縣致力推廣平等參與、多元共融、提供1個友善環境的決心。

饒慶鈴提到，今年的身心障礙者日是以「平等參與共創多元價值」為主題，期盼讓大眾瞭解並尊重多元差異，讓社會更友善美好。縣府對於身心障礙者的福利服務不遺餘力，包括推動愛心計程車提供多元乘車服務、持續推出身心障礙輔具「代償墊付」機制，縣民憑輔具補助核定函至合約廠商，只需繳付補助差額就能將輔具帶回家，今年合約廠商擴增到112間，且居住在花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北及桃園等8縣市的台東縣民一樣能享受福利。11月27日上午縣府將在南京路市民廣場辦理公益園遊會，有身障者才藝表演、輔具租借及公益性設攤義賣等，邀請民眾前往支持共襄盛舉。

今日榮獲「傑出身心障礙者」的鄭惠民先生分享，在罹患口腔癌治療後因臉部變形而封閉自我，後來因陽光社會福利基金會社工的開導，理解到「痛苦是1天、快樂也是1天」，進而打開心房勇敢走出心理枷鎖，更擔任協會宣導志工走進學校、職場進行口癌宣導，並擔任臉部平權的代言人；另榮獲「跨專業服務績優人員」的蘇千惠小姐，曾花9年時間鼓勵1位走不出陰霾的傷友，在受到蘇小姐的鼓勵後重新面對自己的未來並開始生活重建，蘇小姐說，說服傷友走出傷痛等於拯救1個家庭，願她的快樂能感染更多人。

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