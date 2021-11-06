台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

▲好米收冬祭今揭開活動序幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」於今日在台東客家學堂正式啟動，並推出舞穀稻來示範教學、添丁亭啟用典禮及炊飯與米篩目教學等活動，副縣長王志輝代表縣長饒慶鈴主持，除允諾持續推展客家文化，並歡迎11月到台東體驗客家之美。

活動於上午展開，包括副縣長王志輝、客家委員會主任委員楊長鎮、立委劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、客委會委員彭歲玲、劉源利、客委會榮譽顧問蔡瑞秋、縣府民政處長鍾青柏等與會，王志輝表示，台東縣客家、閩南及原住民族人口各佔3分之1，有客家血統的縣長饒慶鈴就任後近年積極推動客家文化、產業等，在台東客家文化特色中，展現最精彩的就是稻米文化，希望透過創意的方式，讓國人更愛米食，重新愛上「吃飯」的滋味。

台東12年來在每年入冬稻米收割前舉辦的「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」正是以敬天謝地的心，用熱鬧的節慶型式來演繹客家米食文化與傳承，已成為台東客家鄉親最重要的慶典活動。今年適逢12周年的「客庄12大節慶 台東好米收冬祭」，以《歌禾舞穀 平安稻來》為活動主題，除持續傳達祭典精神外，營造台東客家月的活動熱度。

今天開幕場更加碼添丁亭的啟用儀式，參考客委會彭歲玲委員創作〈阿三妹奉茶添丁亭〉，其中「添丁亭」有2層含意：「添丁」象徵著希望與期待，有著正面的涵義，而「亭」描述客家人日常生活中的奉茶文化，人與人為善的胸懷，以茶敬客、以茶會友、以茶為禮、以茶敘情，呈現生活中體貼及充滿愛心的溫馨人情味。



另外，「舞稻表演」總監蔡福松老師及其團隊天空舞集，並為開幕場帶來今年「舞稻表演」示範演出，現場貴賓將搶先感受舞稻表演的魅力與風采，也為2021年台東好米收冬祭揭開精彩序幕。此外，現場特別邀請到客家阿婆示範特色炊飯及傳統米篩目製作，與大家分享台東好米的滋味。



民政處指出，在「台東客家月」期間，多場客家相關活動即將登場，11月13日將在池上福德宮舉行「歌•禾」祈福祭典，今年更遇到伯公百年，期許有個豐盛美好的年度，以及11月27日在鐵花新聚落舉行「舞•穀」表演，周邊活動有收冬客家宴、趣味擲筊大賽、客語趣味闖關、文創市集、草地音樂會等等，活動內容豐富多元，精彩可期。