　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

▲好米收冬祭今揭開活動序幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲好米收冬祭今揭開活動序幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」於今日在台東客家學堂正式啟動，並推出舞穀稻來示範教學、添丁亭啟用典禮及炊飯與米篩目教學等活動，副縣長王志輝代表縣長饒慶鈴主持，除允諾持續推展客家文化，並歡迎11月到台東體驗客家之美。

活動於上午展開，包括副縣長王志輝、客家委員會主任委員楊長鎮、立委劉櫂豪、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、客委會委員彭歲玲、劉源利、客委會榮譽顧問蔡瑞秋、縣府民政處長鍾青柏等與會，王志輝表示，台東縣客家、閩南及原住民族人口各佔3分之1，有客家血統的縣長饒慶鈴就任後近年積極推動客家文化、產業等，在台東客家文化特色中，展現最精彩的就是稻米文化，希望透過創意的方式，讓國人更愛米食，重新愛上「吃飯」的滋味。

台東12年來在每年入冬稻米收割前舉辦的「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」正是以敬天謝地的心，用熱鬧的節慶型式來演繹客家米食文化與傳承，已成為台東客家鄉親最重要的慶典活動。今年適逢12周年的「客庄12大節慶 台東好米收冬祭」，以《歌禾舞穀 平安稻來》為活動主題，除持續傳達祭典精神外，營造台東客家月的活動熱度。

今天開幕場更加碼添丁亭的啟用儀式，參考客委會彭歲玲委員創作〈阿三妹奉茶添丁亭〉，其中「添丁亭」有2層含意：「添丁」象徵著希望與期待，有著正面的涵義，而「亭」描述客家人日常生活中的奉茶文化，人與人為善的胸懷，以茶敬客、以茶會友、以茶為禮、以茶敘情，呈現生活中體貼及充滿愛心的溫馨人情味。

另外，「舞稻表演」總監蔡福松老師及其團隊天空舞集，並為開幕場帶來今年「舞稻表演」示範演出，現場貴賓將搶先感受舞稻表演的魅力與風采，也為2021年台東好米收冬祭揭開精彩序幕。此外，現場特別邀請到客家阿婆示範特色炊飯及傳統米篩目製作，與大家分享台東好米的滋味。

民政處指出，在「台東客家月」期間，多場客家相關活動即將登場，11月13日將在池上福德宮舉行「歌•禾」祈福祭典，今年更遇到伯公百年，期許有個豐盛美好的年度，以及11月27日在鐵花新聚落舉行「舞•穀」表演，周邊活動有收冬客家宴、趣味擲筊大賽、客語趣味闖關、文創市集、草地音樂會等等，活動內容豐富多元，精彩可期。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　網揪2關鍵：不會追你
快訊／獅子山油罐車大爆炸！　已84人喪命
狠父母埋兒屍詐補助！警突襲見3童擠套房　髒亂住家曝光
連千毅還在氣！　「我狂起來自己都怕」嗆澎恰恰
目擊者：到處都屍體！　音樂祭5萬人踩踏至少8死
快訊／生前遭焚燒！　橋下驚見一具男屍
王思佳婚禮一換新娘服「臉綠了」！隔5年抖出對方身分：防不了自

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

基隆市府員工健行紓緩身心　暢享情人湖園區青山綠水

嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

台東國際身心障礙者日表揚　饒慶鈴肯定身障朋友樂觀面對人生

山區防飆、大型車稽查　麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

高市警強化後疫情時代治安　署長南下慰問並頒發獎金慰勉

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

基隆市府員工健行紓緩身心　暢享情人湖園區青山綠水

嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

台東國際身心障礙者日表揚　饒慶鈴肯定身障朋友樂觀面對人生

山區防飆、大型車稽查　麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

高市警強化後疫情時代治安　署長南下慰問並頒發獎金慰勉

「脫掉的衣服穿回來」很難　韓韶禧憑努力在《以吾之名》做到了！

花蓮縣長盃高球錦標賽　首創校長組黃建榮、謝燕惠稱王封后

年均薪700萬高國豪繳準大三元　國王主場首戰遭攻破

D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　男網揪出2關鍵：不會追你

大鬧國會嗆「我是金髮白皮膚」免坐牢　聯邦法官送她吃牢飯60天

水壺比較衛生？沒洗「隔夜細菌暴增」更勝瓶裝水　5招避免喝出病

明晚變天！入秋最強冷空氣開衝　一圖看懂「急凍濕→乾」時程

將整座森林搬進房！鶯歌唯美藝術旅店　盡情享受美術館般療癒情調

蘇揆稱反萊豬讓美國生氣　馬英九：莫名其妙的反應

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

地方熱門新聞

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

台南這條路有853個人孔蓋　黃偉哲嘲：會震出蝴蝶袖

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

COVID-19公費疫苗13期開放預約

台南「下營感恩月」

麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

安平警聯合環保執法設備大升級

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

高警強化後疫情治安　署長南下慰問頒發獎金

阿北忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

更多熱門

相關新聞

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話

10大傑出青年選拔59年來，首次在台東舉辦頒獎典禮，國際青年商會10大傑出青年選拔委員會特別於今日舉辦台東青年論壇，由新出爐的10大傑出青年當選人與台東縣縣長饒慶鈴及國際青年商會總會長郭文彥進行深度對話，饒慶鈴希望藉由青年力量，積極參與公眾事務、結合台東的文化元素，創造台東的新風貌。

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

台東國際身心障礙者日表揚　身障朋友樂觀面對人生

台東國際身心障礙者日表揚　身障朋友樂觀面對人生

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

台東「森林護管員」徵人月薪3萬　考騎檔車+負重跑

台東「森林護管員」徵人月薪3萬　考騎檔車+負重跑

關鍵字：

好米收冬祭 客家 台東

讀者迴響

熱門新聞

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

成人版《魷魚遊戲》徵男女玩家臨演！4門檻曝光

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面