　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

▲10大傑出青年魏瑞廷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲10大傑出青年魏瑞廷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

魏瑞廷今年憑著《青農軟實力，創造台灣版拿破崙之村的故事》與《應用區塊鏈找尋農業新契機》等創新事蹟，當選第59屆10大傑出青年，在頒獎典禮上，發表當選感言到一半時，他突然語帶哽咽，原以為是他喉嚨不舒服，實際上是真情流露，因為他的母親在3年前離世，曾對他說希望有天，你能成為「台灣這塊土地上最棒的人」。

今天魏瑞廷做到了，雖然他的母親已經不在，但他在59年來首次舉辦10傑頒獎典禮的台東主場上，驕傲的向台東鄉親說，這個獎我為台東留下來了，未來會繼續成為台東的驕傲，令人現場參與觀眾感動不已。

魏瑞廷在奪下10大傑出青年時，將獎項獻給母親的哽咽其實練習了好幾遍：「不然可能會是更大的爆哭，我會覺得太失控。」就算知道母親現在逍遙自在，在遠方守護著心愛的家人，但他偶爾想到一直為家庭付出的母親時，仍然會潸然落淚，他笑說，如果要比賽3秒落淚，只要把母親拿出來他馬上就流淚，可見母子情深。

他還說道：在上週就已將頒獎典禮邀請卡燒給天上的母親，也邀請她一同參與，主辦單位國際青商會得知這個消息，很貼心的替魏媽媽製作貴賓卡以及保留1個特別座位，完成她想在台下看著自己兒子頒獎典禮的心願。

▲保留1個特別座位給魏媽媽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲保留1個特別座位給魏媽媽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

想到這裡還是會鼻酸想哭，獲得此獎對魏瑞廷來說意義非凡，因為他想證明「台東鄉村孩子也是能夠跟全台優秀的佼佼者一起競賽的」，同時他也在台上除了將此獎項獻給亡母，希望將母親對台灣這塊土地的單純信念傳遞給所有人外，更大聲的對他背後默默支持與鼓勵的妻子說聲感謝，因為有她應援與加油才有今天的成就，榮耀與妻子共享。

最後魏瑞廷強調，10傑讓家鄉榮耀再現，未來會以10傑精神，讓池上再創卓越，他也邀請池上鄉民，明年與他一同透過改變實現，讓池上不斷蛻變，成為活力新鄉鎮。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　網揪2關鍵：不會追你
快訊／獅子山油罐車大爆炸！　已84人喪命
狠父母埋兒屍詐補助！警突襲見3童擠套房　髒亂住家曝光
連千毅還在氣！　「我狂起來自己都怕」嗆澎恰恰
目擊者：到處都屍體！　音樂祭5萬人踩踏至少8死
快訊／生前遭焚燒！　橋下驚見一具男屍
王思佳婚禮一換新娘服「臉綠了」！隔5年抖出對方身分：防不了自

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

基隆市府員工健行紓緩身心　暢享情人湖園區青山綠水

嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

台東國際身心障礙者日表揚　饒慶鈴肯定身障朋友樂觀面對人生

山區防飆、大型車稽查　麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

高市警強化後疫情時代治安　署長南下慰問並頒發獎金慰勉

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

基隆市府員工健行紓緩身心　暢享情人湖園區青山綠水

嘉義高工百年校慶校友藝文聯展　蔡碧仲、黃敏惠同台出席

台東好米收冬祭　「歌禾舞穀．平安稻來」啟動

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

台東國際身心障礙者日表揚　饒慶鈴肯定身障朋友樂觀面對人生

山區防飆、大型車稽查　麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

高市警強化後疫情時代治安　署長南下慰問並頒發獎金慰勉

花蓮縣長盃高球錦標賽　首創校長組黃建榮、謝燕惠稱王封后

年均薪700萬高國豪繳準大三元　國王主場首戰遭攻破

D奶妹擁逆天長腿「母胎單身22年」　男網揪出2關鍵：不會追你

大鬧國會嗆「我是金髮白皮膚」免坐牢　聯邦法官送她吃牢飯60天

水壺比較衛生？沒洗「隔夜細菌暴增」更勝瓶裝水　5招避免喝出病

明晚變天！入秋最強冷空氣開衝　一圖看懂「急凍濕→乾」時程

將整座森林搬進房！鶯歌唯美藝術旅店　盡情享受美術館般療癒情調

蘇揆稱反萊豬讓美國生氣　馬英九：莫名其妙的反應

臺中親子館全國獨創　「保爸」劇團粉墨登場

曖昧貓毛男…楊晨熙恢單認了「異性約變多」！　新戀情不想公開

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

地方熱門新聞

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

台南這條路有853個人孔蓋　黃偉哲嘲：會震出蝴蝶袖

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

COVID-19公費疫苗13期開放預約

台南「下營感恩月」

麻警科技執法出動空拍機蒐證取締

安平警聯合環保執法設備大升級

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

高警強化後疫情治安　署長南下慰問頒發獎金

阿北忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

更多熱門

相關新聞

台東國際身心障礙者日表揚　身障朋友樂觀面對人生

台東國際身心障礙者日表揚　身障朋友樂觀面對人生

為響應12月3日國際身心障礙者日，台東縣政府辦理110年國際身心障礙者日系列活動，今日提前舉辦傑出身心障礙者、績優服務人員及社福團體等表揚典禮。縣長饒慶鈴表示，看到許多身障朋友樂觀面對人生，所以自上任以來便積極推廣身心障礙者的福利服務，希望營造台東友善環境，呼籲縣民一起關懷周遭身障朋友。另邀請大家11月27日參加在南京路市民廣場辦理的公益園遊會，以具體行動給予支持。

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

回頭客「玩遊戲」加買3千點數　被超商店員打槍報警

台東「森林護管員」徵人月薪3萬　考騎檔車+負重跑

台東「森林護管員」徵人月薪3萬　考騎檔車+負重跑

全沒中？國家級邊緣人　卑南鄉招你迺夜市抽好康

全沒中？國家級邊緣人　卑南鄉招你迺夜市抽好康

愛台東夢想資助計畫　「胡適冥誕走讀鐵花村」獲青睞

愛台東夢想資助計畫　「胡適冥誕走讀鐵花村」獲青睞

關鍵字：

魏瑞廷 傑出青年 台東

讀者迴響

熱門新聞

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

成人版《魷魚遊戲》徵男女玩家臨演！4門檻曝光

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面