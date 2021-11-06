10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

▲10大傑出青年魏瑞廷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

魏瑞廷今年憑著《青農軟實力，創造台灣版拿破崙之村的故事》與《應用區塊鏈找尋農業新契機》等創新事蹟，當選第59屆10大傑出青年，在頒獎典禮上，發表當選感言到一半時，他突然語帶哽咽，原以為是他喉嚨不舒服，實際上是真情流露，因為他的母親在3年前離世，曾對他說希望有天，你能成為「台灣這塊土地上最棒的人」。

今天魏瑞廷做到了，雖然他的母親已經不在，但他在59年來首次舉辦10傑頒獎典禮的台東主場上，驕傲的向台東鄉親說，這個獎我為台東留下來了，未來會繼續成為台東的驕傲，令人現場參與觀眾感動不已。

魏瑞廷在奪下10大傑出青年時，將獎項獻給母親的哽咽其實練習了好幾遍：「不然可能會是更大的爆哭，我會覺得太失控。」就算知道母親現在逍遙自在，在遠方守護著心愛的家人，但他偶爾想到一直為家庭付出的母親時，仍然會潸然落淚，他笑說，如果要比賽3秒落淚，只要把母親拿出來他馬上就流淚，可見母子情深。

他還說道：在上週就已將頒獎典禮邀請卡燒給天上的母親，也邀請她一同參與，主辦單位國際青商會得知這個消息，很貼心的替魏媽媽製作貴賓卡以及保留1個特別座位，完成她想在台下看著自己兒子頒獎典禮的心願。

▲保留1個特別座位給魏媽媽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

想到這裡還是會鼻酸想哭，獲得此獎對魏瑞廷來說意義非凡，因為他想證明「台東鄉村孩子也是能夠跟全台優秀的佼佼者一起競賽的」，同時他也在台上除了將此獎項獻給亡母，希望將母親對台灣這塊土地的單純信念傳遞給所有人外，更大聲的對他背後默默支持與鼓勵的妻子說聲感謝，因為有她應援與加油才有今天的成就，榮耀與妻子共享。

最後魏瑞廷強調，10傑讓家鄉榮耀再現，未來會以10傑精神，讓池上再創卓越，他也邀請池上鄉民，明年與他一同透過改變實現，讓池上不斷蛻變，成為活力新鄉鎮。