高雄浮誇無名炒飯！滿出紙盒「1份50元」佛炸　網笑：看就飽了

▲尼力分享超爆滿炒飯。（圖／「尼力.美食.玩樂」授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

這炒飯讓網友都看呆！美食部落客「尼力」日前在instagram貼文，分享高雄一間「阿姨佛心銅板超大炒飯」，雖然店家沒有招牌、沒有店名，但卻是最狂的料爆滿炒飯。照片一出，許多網友不小心笑出來，因為份量實在太誇張，「便當盒子的尺寸比較小嗎」、「炒飯山太太太狂了」、「太霸氣了」、「看了都飽了」。

尼力在instagram貼文，分享一間「高雄 阿姨佛心銅板超大炒飯」，文中大讚「就是這家讓網友跪求地址的無招牌的炒飯，挑戰最狂爆炸多的炒飯山，連便當盒都蓋不住，外加一顆水煮蛋、澎派夠味好吃的醬油炒飯～」也誇讚店家熱情又佛心，而且炒飯一份只要50元。

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▲浮誇的份量讓網友直笑，便當盒看起來變小了。（圖／「尼力.美食.玩樂」授權使用）

尼力也透露，這間是很多饕客推薦必訪的無名炒飯，她試吃過的心得則是「澎派夠味不油膩、滿滿家鄉風味」，「我們另外多加點了一顆蛋，補充滿滿的蛋白質。「網友說其他餐點也都很大份量」，尼力也笑說，很多IG客都會來拍照打卡朝聖，「我們終於也見識到威力了！」

照片一出，許多網友都看傻，「我居然笑了」、「這家真的很猛」、「好滿，還有白煮蛋，台北為什麼都沒有」、「這是要拜拜的嗎」、「以為是洋蔥」、「根本滿出來」、「好扯……這盒直接分兩餐吃了吧」、「超便宜，滿出來了，誇張」、「直接吃飽。」