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「屏科大醬油之父」謝寶全教授　榮獲十大農業專家

▲被稱盤食品科學魔術師的屏科大教授謝寶全，榮獲2021年十大農業專家 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

▲被稱盤食品科學魔術師的屏科大教授謝寶全（第二排左一），榮獲2021年十大農業專家 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有「屏科大醬油之父」稱號的研發王-前教育副校長食品科學系教授謝寶全榮獲第45屆十大農業專家殊榮，以「天然健康」為主軸，應用微生物發酵專長，研發出化妝品、調味料、健康食品、機能性飲料、清潔用品等無數明星產品，並協助過剩的農產品找出路，積極投入水果、洋蔥等產品研發，為農產品產銷失衡盡心力，榮獲這項殊榮，乃實至名歸。

▲被稱盤食品科學魔術師的屏科大教授謝寶全，榮獲2021年十大農業專家 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

▲被稱盤食品科學魔術師的屏科大教授謝寶全，榮獲2021年十大農業專家 。（圖／屏東科技大學提供，以下同）

謝寶全教授在屏科大服務41年，其中最廣為人知的產品，即是「屏科大薄鹽醬油」以日本濃口醬油釀造方式，不添加防腐劑及鉀鹽、焦糖色素等添加物，天然甘醇的風味深受消費者喜愛，後以1000萬元技轉薄鹽醬油技術，並為學校爭取回饋金每年150萬，長達16年，目前延續中。

而「屏科大馨之香咖啡」以人道方式，採用分離自印尼麝香貓腸胃道之菌株發酵技術，研發出更優於麝香貓咖啡的風味，不只友善動物福祉，更為台灣咖啡產業締造新技術。

他長年以發酵食品科學研究主軸，研發的木瓜酵素潔顏粉、薄鹽醬油膏、薄鹽醬油、味噌、梅精、麝香貓咖啡豆、芭樂桑、蔬菜優酪乳、水果珍珠等化妝品、調味料、健康食品、機能性飲料、清潔用品等60~70種產品，並約有10種已技術移轉。其產品也多為員工消費合作社明星商品，為合作社創造了驚人的銷售業績。

除了在食品科學研究上的貢獻外，謝教授也協助解決水果盛產問題，將年創3000億經濟奇蹟的台灣珍奶與產量過剩的紅龍果、香蕉及鳳梨等多種水果結合，研發出百分百水果做成水果珍珠粉圓；為協助消化數十噸洋蔥，利用百分百洋蔥汁代替水，搭配恆春的黑豆來釀製「洋蔥醬油」，洋蔥渣則研發出健康天然的洋蔥拌麵、洋蔥瓦片、洋蔥咖哩醬及洋蔥味噌綜合湯、洋蔥酥、古早味蔥餅等多種產品，將整個洋蔥完全利用。

他另以土芭樂葉片及桑葉製成膠囊「芭樂桑」讓糖尿病患者也能不再擔心血糖會升高。「芭樂桑」更獲得科技部產學合作計畫成果發表暨績效考評會化材民生領域成果傑出獎。

驚人的研發能量，被校內師長同學稱為「食品科學界的魔術師」，謝寶全教授在校服務作育英才無數，重視技職教育的實作技能；以農產為基材研發多種產品，產學合作為農業加值，更關注於產銷售與農民生計，共同攜手產官學研一起解決滯銷問題增加產值收益，曾於2019年榮獲首屆國家產學大師，今年再度奪得十大農業專家殊榮，屏科大師生與有榮焉，更期盼他的食品科學魔法源源不絕，創造更多天然優良產品，為食安把關造福消費者。

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