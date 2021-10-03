　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賣炒飯是體力活？他納悶「翻鍋一整天」1盤才80元：不如賣鐵板牛排

▲▼重傳LOGO。廚房,煮飯,炒菜。（圖／資料照）

▲炒飯需要不停翻鍋很耗體力。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

炒飯是常見的傳統美食，幾乎是每間熱炒店必備的家常料理，不過網友好奇，炒飯需要拿著大鍋子重複翻炒，炒一盤就讓廚師有得累，定價卻是百元有找十分親民，不禁讓人好奇利潤是否很低？

原PO在PTT表示，如果今天有客人同時點了3種不同的炒飯，廚師只能每種口味分開炒，「變成你要一直重複地翻炒...這樣手很快就廢掉了吧」，尤其是專賣炒飯的店家更累，假設台北市一份定價100元、新北70至80元，炒一整天下來也才賺沒多少，大鍋子卻要不停地翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炒飯示意圖。（圖／資料照）

▲網友說炒飯利潤不低，但真的是體力活。（示意圖／資料照）

原PO認為，「相比之下感覺牛排的話就比較好耶！」不用特地請廚師來料理，牛排煎熟放上熱烤盤，再抓一把油麵、打顆蛋就能上桌，「感覺職業傷害比較少」，賺的利潤也不輸給炒飯，究竟炒飯算不算累又賺不多的餐飲種類？

網友回應，「炒飯料其實很少，利潤應該還是有一半」、「炒飯利潤不低，只是很耗體力」、「所以很少看到賣炒飯啦，價格低又有超商競爭」、「炒飯真的辛苦錢，又熱又出力」、「所以很少人會賣炒飯，最好賣的是火鍋跟飲料」、「利潤其實不錯吧，備料簡單，料其實也不多，大火炒一份炒飯應該不用五分鐘，就是手腕傷了點」、「所以日本有研發炒飯機，我覺得這非常好」、「苦力，一次只能炒一款，量大還翻不動要分鍋。」

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
周杰倫街頭捕獲「超大咖影星」　世紀同框網暴動
男星摃龜15次放話了　媽抱屈：那個憑什麼拿兩個獎？
美國經濟「到這天」恐陷災難！　財長：政府資金將耗盡
余祥銓脫口「幫父風光辦後事」余天怒了　Sandy：我只問爸愛
U23世界盃／古巴隊全員逃走中！　11球員下落不明
空軍開嗆：怎能讓敵機飛頭上！F-16掛彈升空畫面曝
她公園撿石頭　一驗竟是「4.38克拉大鑽石」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝸居3坪沈阿嬤一家6口喜迎新居　希望義工團動員300人今交屋

才宣布可預約第二劑莫德納　金門醫院網頁、掛號機全掛民眾氣炸

LIVE／戶外戴口罩鬆綁「最新規定曝光」　陳時中說明

賣炒飯是體力活？他納悶「翻鍋一整天」1盤才80元：不如賣鐵板牛排

花東擬建全台第6條戰備道　「台9線景觀大道」外環段雀屏中選

鬆綁口罩？醫坦言「我有點擔心」　他建議14天本土+0再開放

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

公費流感疫苗和新冠疫苗應隔7天　南投分診分流分時段防錯

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

蝸居3坪沈阿嬤一家6口喜迎新居　希望義工團動員300人今交屋

才宣布可預約第二劑莫德納　金門醫院網頁、掛號機全掛民眾氣炸

LIVE／戶外戴口罩鬆綁「最新規定曝光」　陳時中說明

賣炒飯是體力活？他納悶「翻鍋一整天」1盤才80元：不如賣鐵板牛排

花東擬建全台第6條戰備道　「台9線景觀大道」外環段雀屏中選

鬆綁口罩？醫坦言「我有點擔心」　他建議14天本土+0再開放

打完2劑仍要掛口罩「1情況才能脫」　胸腔醫一想秒反悔：戴著好

賞老屋逛水道拍秋芒 水道博物館規劃山區首座電動輔助腳踏車帶動慢活旅遊

全冒出來了！支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

公費流感疫苗和新冠疫苗應隔7天　南投分診分流分時段防錯

快訊／嘉義釣客赤蘭溪落水！民眾見漂水面嚇傻　他救起已明顯死亡

陸限電引爆連鎖效應！外媒：大宗商品市場面臨震盪

U23世界盃／陳宇宏奪最佳先發投手　委內瑞拉奪冠

獎金怎麼用？12歲李奕樵妙答全場笑噴　小薰看男友「道賀訊息」傻眼

塔利班將在邊境部署「自殺炸彈部隊」　阿富汗官員曝曾重挫美軍

藍營嘲諷塔綠班、射死穿綠衣的人　卓冠廷：不該人身攻擊博取聲量

蝸居3坪沈阿嬤一家6口喜迎新居　希望義工團動員300人今交屋

周杰倫街頭捕獲「野生超大咖影星」　世紀同框網暴動：英雄見英雄

猛威爾對上陳仕朋　運彩看好統一勝富邦

才宣布可預約第二劑莫德納　金門醫院網頁、掛號機全掛民眾氣炸

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

陽明山猴群襲女「擠奶茶」噴全身　驚嚇影片曝

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

情侶高鐵亂佔位！　媽抱小孩被回1句話氣炸

打BNT、莫德納、AZ可爽玩日本？　殘酷現實曝

柯「打2劑幹嘛戴口罩」　專家：北市死亡率全台第一

戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況

2年前大聊超摳客家男友　客家人開酸龍龍

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

大國藥妝來了！4kg免運、人氣品7折

更多熱門

相關新聞

北部8間高級餐廳用五倍券吃

北部8間高級餐廳用五倍券吃

在領到五倍券前先來規劃要怎麼花！平常不會吃的餐廳就該趁現在享受一下，一起振興經濟吧！

點外送牛排「3倍醬加爆」肉浮在醬上！　他怒PO照反被罵

點外送牛排「3倍醬加爆」肉浮在醬上！　他怒PO照反被罵

「樂華夜市」不只阿爸の芋圓！

「樂華夜市」不只阿爸の芋圓！

高雄浮誇炒飯！滿出紙盒「1份50元」佛心炸

高雄浮誇炒飯！滿出紙盒「1份50元」佛心炸

米其林A Cut再摘一星　台北國賓推雙人套餐「包廂體驗」搶市

米其林A Cut再摘一星　台北國賓推雙人套餐「包廂體驗」搶市

關鍵字：

炒飯牛排翻鍋

讀者迴響

熱門新聞

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

女星拋震撼彈「宣布結婚」

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

金鐘56完整得獎名單出爐

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

雲林全台首創　返鄉下高鐵就可打莫德納

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面