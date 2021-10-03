賣炒飯是體力活？他納悶「翻鍋一整天」1盤才80元：不如賣鐵板牛排

▲炒飯需要不停翻鍋很耗體力。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

炒飯是常見的傳統美食，幾乎是每間熱炒店必備的家常料理，不過網友好奇，炒飯需要拿著大鍋子重複翻炒，炒一盤就讓廚師有得累，定價卻是百元有找十分親民，不禁讓人好奇利潤是否很低？

原PO在PTT表示，如果今天有客人同時點了3種不同的炒飯，廚師只能每種口味分開炒，「變成你要一直重複地翻炒...這樣手很快就廢掉了吧」，尤其是專賣炒飯的店家更累，假設台北市一份定價100元、新北70至80元，炒一整天下來也才賺沒多少，大鍋子卻要不停地翻。

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▲網友說炒飯利潤不低，但真的是體力活。（示意圖／資料照）



原PO認為，「相比之下感覺牛排的話就比較好耶！」不用特地請廚師來料理，牛排煎熟放上熱烤盤，再抓一把油麵、打顆蛋就能上桌，「感覺職業傷害比較少」，賺的利潤也不輸給炒飯，究竟炒飯算不算累又賺不多的餐飲種類？

網友回應，「炒飯料其實很少，利潤應該還是有一半」、「炒飯利潤不低，只是很耗體力」、「所以很少看到賣炒飯啦，價格低又有超商競爭」、「炒飯真的辛苦錢，又熱又出力」、「所以很少人會賣炒飯，最好賣的是火鍋跟飲料」、「利潤其實不錯吧，備料簡單，料其實也不多，大火炒一份炒飯應該不用五分鐘，就是手腕傷了點」、「所以日本有研發炒飯機，我覺得這非常好」、「苦力，一次只能炒一款，量大還翻不動要分鍋。」