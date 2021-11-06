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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫控蔡英文先說美牛是毒牛　民進黨揭字幕造假「最毒立倫心」

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席朱立倫5日指控，身兼民進黨主席的總統蔡英文曾在2009年11月稱「 絕對不准有萊克多巴胺，叫它毒牛啦 」；對此，民進黨發言人簡舒培6日表示，朱立倫引用的片段，早在去年就已被民進黨立委莊瑞雄抓包假造，今年朱主席又用同一則假訊息來轉移自己把美豬說成毒豬、國民黨政府開放進口美牛的焦點，真的是最毒立倫心。

簡舒培說，朱主席稱民進黨主席蔡英文在2009年把「美牛」說成是「毒牛」，這支影片在2020年江啟臣使用時，就被踢爆字幕造假；民進黨立委郭國文去年也澄清過，該遊行的「毒牛」指的是狂牛症，卻被朱主席拿來移花接木，企圖混淆視聽，國民黨從江主席到朱主席，都愛說謊又不道歉還傳遞假訊息！

簡舒培表示，朱立倫曾在罷免案時公開講過「三毒」，把美豬說成毒豬，事後卻否認。朱主席甚至還曾經在罷免案前一天，說美豬是「瘋豬肉」，之前為了罷免小黨立委，講得那麼自然又大聲，現在卻沒有guts承認嗎？

民進黨重申，民進黨一直以來都是遵照聯合國食品法典委員會（Codex）在2012年通過的安全容許量標準，接軌世界貿易準則。不像國民黨執政時開放美牛，在野就擋美豬，政策反覆毫無羞恥心。

簡舒培表示，即將要赴美超籌備國民黨駐美代表處事宜的國民黨國際部副主任黃裕鈞都公開承認禁美豬會影響台美經貿談判，國民黨還要再硬拗嗎？ 

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