南投水里對撞車禍！2車20人送醫　採茶車硬擠18人

▲一台擠入18人的超載採茶車與乘載2人的廂型車發生車禍，釀2人重傷、18人輕傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投水里鄉龍神橋附近路段今天清晨發生重大車禍：一台自小貨車與一台廂型車對撞，南投縣消防局獲報後派員趕抵現場救援，發現自小貨車車斗竟滿載採茶工，連同駕駛多達18人，明顯超載，廂型車則搭載2人，2車共計20人受傷，其中2人傷勢較嚴重，已分送多家醫院救治中。

南投縣消防局指出，清晨5時44分獲報，水里鄉龍神橋附近（台21線79公里處）發生採茶車（18人）及廂型車（2人）車禍事故，立即派遣水里、信義、玉山、集集、日月潭、名間、中寮、竹山及鹿谷等9分隊，出動各式車輛12部（消防車2輛、救護車9輛、指揮車1輛）、消防人員24名前往現場搶救。

消防隊抵達現場發現2車共計20人分受輕重傷（2名重傷、18名輕傷），將6人（1名重傷、5名輕傷）送往竹山秀傳醫院、5人（1名重傷、4名輕傷）送往南基醫院、6人（6名輕傷）送往南投醫院，其餘3名輕傷者由親友自行送醫。

消防局同時通報衛生局、中區EOC、監理站及警察等單位到場協處，詳細肇事過程和原因、責任歸屬由警方調查釐清中。



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