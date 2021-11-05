同居友人好心借AP錶助紓困　他竟贖回再典當8萬花光

▲同居友人好心借林男AP錶，助他紓困，他竟贖回再典當將錢花光。上為示意照。（圖／公關照）

記者李忠憲／台中報導

林姓工人因缺錢花用，跟同居好友黃姓男子借得市價21萬元的瑞士頂級的AP愛彼手錶，跟當鋪借到5萬元。他不知感謝友人，知道手錶價值後，竟將手錶贖回另典當8萬元花光光。台中地院審結，依侵占罪判他3月徒刑，易科罰金9萬元。全案可上訴。

判決書指出，黃姓男子與才國中畢業的林姓男子為同居室友，感情十分要好。林男因手頭拮据，2020年8月20日跟黃男提議，商借他擁有的，市價21萬元白色AP (Audemars Piguet)錶當作擔保品，讓他可以籌錢。黃男同意後，林將手錶帶到當鋪借到5萬元，並將當票交給黃男，黃還幫忙支付6期利息共6千元。

林男這才知道，這隻手錶典當價值超過5萬元，他竟然自行將手錶贖回後，再帶到另一家當舖借到8萬元，將錢花光光。黃男直到今年2月20日流當日期快到時，到當鋪打算贖回手錶，才知道林男竟然背著他做這些事，怒向警方提告侵占。

法官審理後認為，林男罔顧黃男信任，將手錶典當兌現，法治意識與是非觀念薄弱，欠缺尊重他人財產權觀念。審酌他坦認犯行，手錶至今未歸還，依侵占罪判3月徒刑，得易科罰金；未扣案的AP手錶沒收，不能沒收時追徵其價額。全案可上訴。

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