任天堂SWITCH一機難求　非法業者破解WII「500種遊戲只賣3千」

記者李忠憲／台中報導

疫情曾導致任天堂Switch一機難求！不肖業者將歪腦筋動到前一世代遊戲機WII，專門收購舊機破解販售，號稱內建「500種遊戲」，可以玩到爽，還可指定遊戲，只要3千元就買得到。保二總隊今年就接連破獲3處遊戲改裝工作室，侵權市值達2千萬元，並依法移送3人。警方也提醒民眾非法破解安裝遊戲，恐面臨高額求償，選購遊戲機一定要買正版。

▲保二刑大偵二隊破獲改裝任天堂遊戲機牟利不法業者，侵權市值達2千萬元。（圖／民眾提供）

▲▼保二刑大偵二隊前往3縣市查扣相關破解遊戲機等贓證物。（圖／民眾提供）

保二總隊刑大偵二隊從今年3月至8月，陸續在台北市、新北市、桃園市查獲3人涉嫌改裝任天堂上一代的遊戲機WII，另也扣到破解紅白機、 掌上型（SUP）遊戲機、盜版WII光碟、遊戲硬碟(4T)，共184件。

警方表示，去年至今年疫情期間，讓民眾無法出門活動，只能居家工作活在家運動，除了家庭式健身器材當紅外，任天堂的SWITCH因為可以透過電視玩遊戲運動，更是造成全球搶購風潮，奇貨可居。

▲▼除破解WII，業者也提供破解掌上遊戲機。（圖／民眾提供）

業者見狀認為有利可圖，開始收購10年前就很紅，同樣可以玩遊戲運動的二手任天堂WII遊戲機並進行破解，再用硬碟灌入多種遊戲，藉此販售。業者主打號稱500種遊戲，甚至可以客製化遊戲，讓客人指定灌入，這樣只要花3千元就可擁有，價格低十分吸引人。

警方表示，現場另查扣到破解的掌上遊戲機，也號稱400合一，遊戲機本身就是非授權，除了任天堂遊戲外也包括其他懷舊遊戲。3件違法破解遊戲機案，初步認定侵權市值有2千萬元。

保二總隊刑警大隊呼籲網路賣家，販售商品前應先做足功課，並先查明販售未經授權商品及從事改機行為是否違法。一旦侵害到他人註冊商標，除有違反《商標法》第97條「處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金」外，另謂經著作權人授權而進行重製，恐有違反《著作權法》重製罪規定，事後亦恐面臨著作權及商標權人提出高額民事求償。民眾千萬不可抱持著僥倖心態以身試法，並應選擇正當合法管道販售或購買商品。

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