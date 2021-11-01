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為了催債幾萬元　莽男打死妹夫！害妹妹新婚3月就守寡

▲▼驗屍,太平間,遺體,死者。（圖／達志影像／示意圖）

▲宜蘭吳姓男子打死妹夫，判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭礁溪2018年3月間發生一起兇殺案件，吳姓男子為了幫母親催討幾萬元的債務，對楊姓妹夫拳腳相向，更找了2人前來幫手，眾人狂毆30分鐘，將妹夫打死。吳男的莽撞行為，害新婚3個月的妹妹，帶著腹中的胎兒守寡。最高法院審理後，將吳男判刑7年10月定讞，另名陳姓同夥也判刑7年半定讞。

本案發生於2018年3月18日，死者楊姓男子與吳男的妹妹在網路上結識，雙方相戀1年多，剛完婚3個月。而楊男平日在高雄做生意，他向吳男的母親借了幾萬元周轉，但卻遲遲不還款。事發當天，楊男結束高雄的工作，到宜蘭看懷孕的妻子。

但吳男不滿，以為楊男又來借錢，他一見面就開口索討楊男的欠款，2人爆發激烈口角，最後楊男抓起廚房的菜刀恐嚇吳男。吳男與楊男開打，這時吳男的陳姓、游姓2名友人前來拜訪，隨即加入戰局。一夥人從屋內打到屋外，楊男不敵眾人，遭吳男等3人狂毆30多分鐘，最後倒地不起。楊男被送醫急救，最後因打架造成的擦挫傷，不治身亡，留下新婚3個月的妻子與遺腹子。檢方偵辦後，對吳男等3人依照「家暴傷害致死罪」提起公訴。

一審法院認定3人在圍毆楊男後，有致人於死的犯罪故意，因此依照「家暴傷害致死罪」將吳男等3人分別判刑7年10月到7年4月不等的刑期。但二審改認定楊男因原本就有心臟肥大、右心室擴張病變等疾病，外觀上無從辨認，甚至連妻子都不知道他有病；結果在被毆打後，造成肋骨骨折，增加心臟負荷，引起心因性休克而猝死。因此二審不認為吳男等人有傷害致死的故意，改依照傷害罪，對3人均輕判1年6月。

案經撤銷發回，更一審法院又改認定吳男等人具有致人於死的故意，因此又依照「家暴傷害致死罪」，將吳男判刑7年10月，另名陳姓同夥判刑7年6月，另有一人在逃改發通緝。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴，吳男、陳男將入監服刑。

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