2小貓腸整坨掉出！他PO照上322人LINE群嗆：犯我者死…動機曝光

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投縣一名白姓男子22日一早在有322人的LINE群組中，PO出2隻貓咪死亡照，嗆聲「犯我者死」，並要其他群組成員「你們家毛小孩當心了」，照片中可見2隻貓腹部破裂，腸子整坨掉出，畫面相當駭人。

▲▼南投男在322人的LINE群組中上傳死貓照，嗆「犯我者死」。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起事發經過，白男22日上午7時54分突然在成員數多達322人的LINE群組「萬豐村交流平台」中傳訊息，「犯我者死，無他理由可言，各位大大們你們家毛小孩當心了？」，並附上2隻小貓躺在草叢中肚破腸流照，嚇壞群組內成員。

據了解，2隻死亡的貓咪是白男所飼養，案發當天他一早走到自家外面空地的籠子前，打算要餵貓時，卻發現2隻愛貓竟遭野狗拖出籠外咬死。他認為，是部分村民隨意餵養野狗，村內野狗才會越來越多，害他的貓咪無辜喪命，才會氣得在群組內發言。但他強調，這些都只是情緒性發言，並沒有真的要找誰算帳。

針對這起事件，南投縣政府家畜疾病防治所與警方一同約談白男後，確認貓咪死亡並非白男所為，已要求他別再張貼相關照片，造成村民恐慌。

防治所也呼籲民眾，依《動保法》規定，若宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑、或拘役，併科20萬元以上2百萬元以下罰金。