陳修將涉殺小三！妻發聲「希望他永遠不要回來」再嘆：小孩無辜

▲陳修將涉殺小三胡女。（圖／ETtoday地方中心翻攝）

記者林昱萱／彰化報導

「76行者」召集人陳修將(40歲)涉嫌殺害小三「胡女」 (22歲)，目前收押在彰化看守所禁見中，而其洪姓妻子也因此案受到外界關注，讓她今天忍不住發文指出，「因為你們攻擊的越多，只會更加讓外界確認了『同行相忌』的這個道理，並且只會顯得你們沒有肚量而已！」。

洪女先前泣訴，希望外界不要再利用陳修將、小孩大作文章，還給她們家人一個平靜的生活，而她也難過地說，事情發生之後，她比任何人都還震驚，比任何人更想知道所有事情的經過，就連她也不知道陳修將到底跟胡女在摩鐵裡做了什麼事，面對外界的指責謾罵，她也認了，但跟著她一起打拼的團隊沒有做錯，不應該跟著被抹黑，現在連2小孩都受到外界的異樣眼光，心裡所承受到壓力更是巨大。

洪女今天接受《ETtoday新媒體》訪問時也提到，自己希望陳修將永遠不要回來，而她也說，「陳修將如果做錯了，就要自己負責，其他人無法幫他」但針對同業不斷在背後捅刀一事，洪女也表示，「這部分就有待法院去釐清，但陳修將自己現在都還在繳賓士的車貸、房子也是租的，他有的錢就是這樣，怎麼可能會去A人家的錢，如果A人家錢會這樣嗎？」洪女也表示，希望外界、網路上的朋友們，不要再拿小孩大作文章，小孩是無辜的，這樣的行為是不對的。

回顧整起案情，已婚的陳修將與胡女交往許久，但日前陳修將因故躲進彰化某摩鐵「避風頭」，隨後即在10月15日爆出「毆殺女友」命案，當時陳修將還將奄奄一息的胡女送往醫院急診室，但無奈胡女滿身是傷，經搶救後仍然宣告不治；由於陳修將涉有重嫌，後續遭到收押，但由於全案疑點重重，日前還爆出胡女死前錄音檔，直指一對「神秘夫妻」也捲入本案，讓全案更加撲朔迷離，目前檢警正進一步偵辦，以釐清真相。